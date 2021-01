LEGO Vidiyo – LEGO lance son Tik Tok-like en réalité augmentée

Après être arrivé malheureusement un peu tard avec LEGO Dimensions sur le segment au croisement du jouet et du jeu vidéo qu’avait initié Disney Infinity, LEGO continue de tenter de faire passer ses Minifigs dans l’ère du tout numérique. Prochaine étape de ce voyage au pays des pixels : LEGO Vidiyo (oui, comme “video” prononcé à l’anglaise. On a déjà été plus inspiré, au marketing, chez LEGO…).

LEGO Vidiyo, c’est l’association des briques Danoises et d’une application mobile, pour créer de mini-clips musicaux qui viendraient chatouiller Tik Tok sur son terrain, ou tout du moins en proposer une alternative accessible aux plus petits.

Concrètement, il s’agit de Minifigs et d’éléments de décors, accompagnés des BeatBits, des briques LEGO spéciales qui deviennent des boutons en réalité augmentée. Une fois la scénette installée, l’application scanne le tout et anime les jouets grâce aux BeatBits qui, “pressés” sur l’écran dans l’application, provoquent des effets sonores ou vidéo (filtres vidéo, animations en 3D de la Minifig, effets sonores comme des scratches ou des sons de foules…)

LEGO Vidiyo se lance en partenariat avec Universal, offrant ainsi à l’application une immense collection de morceaux pop dans lesquels puiser pour habiller musicalement les clips, qu’il s’agisse d’artistes très actuel ou de groupes “à papa”… Tiens ? Comme Tik Tok, qui, il y a quelques mois déjà, signait un partenariat avec Sony pour l’utilisation de son catalogue musical dans les vidéos de ses utilisateurs…

Le petit constructeur de LEGO devient alors réalisateur d’un mini-clip, qu’il pourra poster sur le réseau social dédié. On imagine sans mal que les clips pourront ensuite être validés par la communauté de jeunes utilisateurs à coups de “like” ou autres “pouces en l’air”…

Invitation à la créativité ou éducation à la pratique des réseaux sociaux ? Ce sont surtout les parents qui en décideront. LEGO insiste par ailleurs sur l’environnement 100% safe de son application, avec des modérateurs qui passent derrière chaque contenu et un contrôle total laissé au parents. Reste à voir si les petites briques interactives ne seront pas trop hors de prix, et surtout, si l’appli prendra. Le succès de ce genre de produit collaboratif dépend beaucoup d’un « cercle vertueux » d’utilisateurs…

LEGO Vidiyo sera disponible en boutique dès le 1er mars prochain. Et plutôt que de vous relayer la pub pour la gamme de jouets, on préfère vous remettre la vidéo d’un mec qui avait plié le game du clip LEGO dès 2002 : Fell In Love With a Girl, des White Stripes, réalisé par Michel Gondry.