After the Fall – Quand la coopération rime avec réalité virtuelle

Après une annonce inattendue lors de l’E3 2019, Vertigo Games nous donne plus d’informations concernant les plateformes et la date de sortie de son FPS VR en coopération : After the Fall. Fort de son succès avec son précédent titre Arizona Sunshine, le studio de développement de jeux en réalité virtuelle nous propose une expérience qui semble intéressante, pouvant être jouée jusqu’à quatre joueurs.

Cette fois-ci vous n’aurez plus affaire à des zombies mais des mutants, ayant rayé la quasi totalité de l’humanité du globe. Tracez votre chemin dans un Los Angeles des années 80 post-apocalyptique et tentez de survivre aux hordes d’ennemis qui se dresseront devant vous. Pour ce faire, vous aurez accès à un arsenal d’armes et de pouvoirs différents, pouvant par exemple vous permettre de manipuler les ennemis.

Hormis la diversité des équipements et des capacités proposées, l’autre point important d’After the Fall sera ses différents combats de boss que le studio qualifie de “légendaires”. Une bien belle promesse qui aura toutefois le mérite d’attiser notre curiosité, concernant les différentes mécaniques de gameplay mises en place dans un jeux en réalité virtuelle. De plus la fonctionnalité multijoueur cross-play nous permettra de jouer entre amis peut importe la plateforme.

“Depuis les premières étapes de sa conception, nous souhaitions que les joueurs VR s’allient, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils jouent. En cette période particulière, où l’isolation sociale se développe de plus en plus, cet objectif est d’autant plus pertinent. Nous sommes vraiment impatients de passer à la prochaine étape, durant laquelle nous inviterons plus de joueurs à essayer le jeu.” Richard Stitselaar, Directeur du studio Vertigo Games.

Si au moment de l’annonce durant l’E3 2019 le studio n’avait pas communiqué de sortie concernant le PSVR, la stratégie semble avoir changé et il sera possible de profiter du titre sur les casques de réalité virtuelle de Sony, ainsi que d’autres plateformes qui n’ont, pour le moment, pas encore été annoncées. On pourrait même se laisser tenter à espérer une compatibilité avec le PlayStation VR 2 toujours en développement.

Pour ce qui est de la date de sortie d’After the Fall, il faudra se contenter d’un simple “cet été” en attendant de plus amples informations, notamment sur la période d’essai sous-entendue par le directeur du studio. Pour le moment le titre sera disponible sur PlayStation VR, et les casques de réalité virtuelle sur PC. On vous laisse profiter du nouveau trailer cinématique, qui ne nous dévoile malheureusement aucune séquence de gameplay, laissant encore planer le mystère sur ce nouveau FPS VR en multijoueur.