Frostpoint VR: Proving Grounds – Du PvP en réalité virtuelle

La réalité virtuelle continue de faire parler d’elle avec cette nouvelle annonce de Frostpoint VR: Proving Grounds, le nouveau FPS post-apocalyptique en multijoueur du studio inXile Entertainment et publié par Thirdverse.

Dans Frostpoint VR: Proving Grounds, les deux équipes de dix joueurs seront amenées à reprendre le contrôle d’une ancienne base militaire en Antarctique au travers de différents modes de jeu comme la capture ou la domination, ainsi que 4 maps différentes. Afin d’accroître l’immersion en réalité virtuelle, une douzaine d’armes fidèlement modélisées seront mises à disposition des joueurs. L’utilisation de ces armes se veut quant à elle très réaliste, il sera question de préparer, recharger et même de nettoyer soi-même ses armes.

Là où Frostpoint VR: Proving Grounds se démarque, c’est par son mélange entre le PvP et le PvE. En effet, en plus de triompher de l’équipe ennemie, il faudra se défendre contre les créatures biomécaniques présentes sur la carte. Il faudra faire preuve d’esprit d’équipe et opter pour les meilleurs stratégies au combat.

Le studio inXile Entertainment est surtout connu pour ses RPG comme Torment: Tides of Numenera, The Bard’s Tale IV ou encore plus récemment Wasteland 3 qui sortira le 28 août. C’est donc intéressant de voir ce qu’ils peuvent apporter à l’immersion dans un FPS multijoueur. La spécialisation dans la réalité virtuelle apportée par Thirdverse sera un plus non négligeable après leur Swords of Gargantua, un jeu de combats VR n’autorisant que les épées. Néanmoins la motion sickness risque d’être au rendez-vous elle aussi avec la possibilité de se déplacer librement sur la map. Ce qui risque d’empêcher les grandes sessions de jeu pour les personnes peu habituées à la réalité virtuelle ou sensible au mal des transports.

Frostpoint VR: Proving Grounds est attendu pour la fin de l’année sur HTC Vive, Oculus Rift et Valve Index, il sera tout de même possible de s’en faire une idée avec l’open beta prévue pour septembre 2020.