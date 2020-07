Venez essayer Disintegration gratuitement du 30 juillet au 3 août

Sorti le 16 juin 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, Disintegration avait attiré l’attention du fait qu’il était le premier jeu du studio V1 Interactive, fondé par des anciens d’Halo et SOCOM. Hélas cette filiation avec ses créateurs ayant œuvré sur des titres de renoms, et en particulier Marcus Letho co-créateur du Masterchief, avait entraîné des attentes de la part des joueurs que Disintegration avait peiné à concrétiser une fois sorti.

Avec un prix de 49.99€, le jeu fut totalement laissé à l’abandon sur Steam. Nous même à la rédaction de NG+, nous n’arrivions pas à vous conseiller l’achat de ce jeu au prix fort (pour un avis plus détaillé l’on vous invite à lire le test de Disintegration sur ce site). Voilà qui explique surement cette période d’essai gratuite prévue pour la fin de semaine.

L’occasion de découvrir Disintegration et son gameplay mélangeant FPS et RTS . Que ce soit à travers la campagne solo mettant en scène la lutte de Romer Soahl et de sa bande de hors la loi contre les armées de Rayonne. Ou encore via le mode multijoueur pour se buter entre potes.

L’on notera que la totalité du contenu du jeu est mis à disposition (la campagne solo et les 3 modes multijoueurs) et que toute progression sera conservée et transférée en cas d’achat du jeu. D’autant plus qu’une réduction de 40% sera appliquée et ceux sur toutes les plateformes. Une opportunité d’acquérir le jeu à moindre prix, bien qu’au vue de sa durée de vie, 3 jours sont largement suffisant pour terminer le mode solo et expérimenter le multi. Dans tous les cas, si Disintegration vous attirait mais que les critiques et son prix vous freinait, cette période d’essai est alors immanquable. D’ailleurs en voici le calendrier :

PC (Steam) : jeudi 30 juillet à 19h00 au lundi 3 août à 19h00

PS4 : jeudi 30 juillet à 18h00 au lundi 3 août à 18h00

Xbox One : jeudi 30 juillet à 09H00 au lundi 3 août à 08h59

Voilà, le rendez vous est pris, les moteurs des gravicycles vont vrombir à nouveau. En espérant que cette démarche commerciale permettra de relancer les ventes du premier jeu d’un studio franchement créé, lui permettant de persévérer et de s’améliorer. Car bien que Disintegration ait un air de pétard mouillé, il serait dommage que ce premier essai enterre V1 Interactive.