Disintegration – Un trailer de lancement fort épique

Les grondements des gravicycles se font de plus en plus forts avec l’arrivée prochaine de Disintegration. Mais histoire de s’assurer un départ vrombissant pour leur nouveau jeu, Private Division gratifie joueurs et joueuses d’un trailer de lancement aux proportions épiques. La promesse d’une grande aventure de science-fiction, gravitant autour de thèmes comme le totalitarisme, la question de l’humanité, mais aussi plus simplement l’amitié.

Un trailer très concentré sur l’histoire et ses personnages, permettant au tout un chacun de se mettre à niveau concernant celle-ci. Pour ceux qui seraient déjà renseignés via les articles antérieurs traitant de Disintegration et présents sur ce site, il n’y aura pas de grand changement.

Dans un futur dystopique, où “l’intégration” de cerveau humain dans des corps robotiques dans le but faire face à un environnent invivable est de mise, un conflit éclate parmi l’humanité. D’un côté le régime de Rayonne, désirant assouvir chacun via “l’intégration”. Et de l’autre, les derniers humains (pur jus ?) et des intégrés désirant être libres, luttant pour leur liberté et espérant au passage trouver un moyen de faire réintégrer leur corps de chair et de sang à ceux en étant dépourvu. Un processus appelé désintégration, en anglais Disintegration.

Les joueurs du monde véritable, eux, prendront le parti des résistants contre Rayonne. Un vrai choc, n’est-il pas ? Et en particulier à travers l’histoire du pilote de gravicyles, Romer Soahl et sa bande de renégats. Qu’est ce qu’un gravicycle ? Tout simplement l’engin volant dont le joueur aura le contrôle, en vue à la première personne, et fort utile pour botter le cul métallisé des sbires de Rayonne.

Si ce trailer oscille en images de gameplay et extraits de cinématiques, il reste cantonné à la campagne solo. Point d’aperçu des différents modes multijoueurs aujourd’hui. Néanmoins, difficile de nier que la vidéo remplit parfaitement la tâche qui lui incombait. Générer de la hype autour de cette aventure solo, qui reste la majeure partie du titre. Mission accomplie en somme. Maintenant, on vous laisse juger.

L’on rappellera que Disintegration sort le 16 juin 2020 en version numérique sur PC, PS4 et Xbox One au prix de 49,99€.