Disintegration – Démarrage des gravicycles le 16 juin 2020

Private division et V1 Interactive font aujourd’hui pleuvoir les informations concernant leur dernier titre nommé Disintegration.

Déjà évoqué sur ce site lors de sa présentation à la Gamescom 2019, Disintegration fait à nouveau parler de lui et annonce ni plus ni moins sa date de sortie, ainsi qu’une pléthore d’informations le concernant. Mais commençons par une petite remise en contexte.

Disintegration est un FPS de science-fiction intégrant des éléments de stratégie en temps réel. Il fut surtout mis en avant pour être le premier projet de V1 interactive, studio fondé par Marcus Letho, co-créateur de Halo. Néanmoins, c’est un jeu qui semble avoir beaucoup à offrir. Que ce soit avec sa campagne solo nous amenant à incarner Romer Shoal et sa bande de hors-la-loi dans leur lutte contre la légion militaire Rayonne.

Ou son multijoueur pour se la donner joyeusement face à d’autres joueurs en pvp. Le jeu possède à la fois l’ambition d’une grosse production avec son esthétique et ses musiques rappelant fortement Destiny, et à la fois la liberté des productions indépendantes, introduisant un gameplay se différenciant des standards avec le pilotage des gravicycles et la gestion d’une escouade à pied. Pour en apprendre plus sur Disintegration en général, on vous invite à jeter un œil à l’article juste en dessous ou à visiter le site officiel. Voilà pour la remise en contexte, place aux news.

Déjà sa date de sortie. Vous pouvez faire chauffer les moteurs et charger les gatlings, car Disintegration arrive très bientôt, le 16 juin 2020 plus exactement. Il sera disponible en version numérique pour 49.99€ sur PC, Playsation 4 et Xbox One. Pour ceux et celles déjà sous le charme et désirant précommander le jeu (ou l’ayant déjà fait), voici ce qui vous attend :

Du contenu numérique cosmétique bonus, y compris un skin unique d’équipage Ronin égaré « Minuit »

Une émote « Démonstration de force »

L’objet de gravicycle « Médaille Disintegration »

Une bannière de joueur animée exclusive à chaque plateforme

Les précommandes sont déjà disponibles pour Xbox One et PC via Steam.

Ensuite, on en sait un peu plus sur le mode multijoueur compétitif. À l’instar de la campagne, chaque joueur y contrôlera un pilote et son équipage. Il existe neuf “équipages” de base, tous à l’identité visuelle forte, dotés d’un équipement unique et d’un rôle au combat. Une fois à la tête de leur équipage de rêve, les joueurs pourront librement se déchirer dans trois modes parmi une multitude de cartes variées (on ignore encore combien). Évidemment, une multitude de personnalisations cosmétiques pourront être achetées ou gagnées en jeu, y compris des skins de pilotes et d’équipages, des personnalisations visuelles de gravicycle et une gamme de bannières.

En plus du contenu multijoueur au lancement, l’équipe de V1 Interactive proposera des ajouts de contenus saisonniers après ce dernier.

La campagne solo n’est pas en reste, avec une nouvelle bande-annonce présentant plus en détail son scénario. Un scénario ayant pour vocation de plonger les joueurs dans un univers cohérent et riche, en plus de raconter une histoire haletante et pleine de sens. Un véritable scénario de science-fiction. En même temps, l’on parle ici d’un des papas de Halo. Et pourtant, Marcus Letho affirme lui-même que, bien que la création d’une bonne histoire soit importante, c’est toujours le gameplay et ses mécaniques qui motivent cette dernière.

“Ma narration s’est toujours inspirée des mécaniques de jeu. Avec Disintegration, je voulais créer une histoire captivante qui repose sur des mécaniques innovantes.” “Mon ADN de créateur, c’est de façonner des personnages mémorables et des univers riches, afin de dépasser l’expérience ordinaire du FPS. Je suis très heureux de pouvoir inviter les joueurs à s’y plonger très bientôt.”

Voilà, sur ces belles paroles, il ne reste plus qu’à rappeler que Disintegration sera publié sous forme numérique le 16 juin 2020, sur PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam, et autres boutiques numériques, au prix de 49.99€.