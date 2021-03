Doom 3: VR Edition – Éclatez du démon dans votre salon

Sony vient à peine d’annoncer la venue prochaine d’un nouveau système VR pour sa PlayStation 5 que la génération actuelle du casque PS4 vient ajouter à sa collection un titre de renom. C’est par l’intermédiaire d’un court trailer que Bethesda officialise l’arrivée le 29 mars 2021 de Doom 3: VR Edition sur PlayStation 4 (et sur PS5 via rétrocompatibilité). L’occasion rêvée (ou cauchemardée selon) de revivre les aventures du marine le plus célèbre des enfers dans leur intégralité, extension incluse.

Cette édition VR se fait également une beauté pour son arrivée sur casque de réalité virtuelle. Pour cela, on nous promet une refonte profonde du système de contrôle spécialement adapté au support. On notera la possibilité de se pencher pour jeter un œil derrière chaque angle, la prise en charge des tirs grâce aux motion controller ou encore l’apparition d’un système “à la Pip-Boy de Fallout” vous indiquant au poignet l’état de vos différentes jauges de vie, armure ou munitions.

C’est le second titre prenant place dans l’univers Doom que l’on retrouve sur plateforme VR après la sortie de Doom VFR, prenant lui place dans l’univers rebooté de la franchise. Le choix de porter Doom 3 sur VR n’est pas anodin tant l’expérience s’avérait déjà oppressante à l’époque de sa sortie originelle. Il y a fort à parier que le shooter horrifique saura tirer partie de la technologie VR et délivrer une expérience intense. L’occasion pour le titre peut-être de trouver une nouvelle jeunesse et attirer un public qui n’aurait pu s’essayer à ce classique lors de sa sortie.

L’aventure, d’une quinzaine d’heures, avait grandement fait parler lors de sa sortie en 2004 tant le titre s’éloignait de son modèle, pourtant 17 ans plus tard, il conserve une fan base solide et ceci grâce à plusieurs rééditions qui auront su séduire un public nouveau. Même si certains modes permettaient déjà aux joueurs VR PC de parcourir le titre d’ID Software, il est amusant de le voir enfin débarquer officiellement sur VR. Pour rappel lors du crowdfunding de l’oculus, Doom 3 était mis en avant comme un jeu qui serait disponible des le lancement de la machine. Mieux vaut tard que jamais. Aucune précision n’a été faite concernant un éventuel portage sur PS5 lorsque la machine se dotera de ce casque nouvelle génération.