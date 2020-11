[CODEX] Doom-like et Quake-like – La naissance du FPS

Vous avez probablement tous déjà entendu parler des jeux Quake (avec notamment le titre Quake Champions paru en 2017) et Doom avec son dernier épisode sorti plus tôt cette année. De nos jours, nous n’entendons plus ou peu les termes : Doom-like et Quake-like, appellations populaires il y a quelques années.

Si vous avez connu Doom en 2016 avec son reboot, alors vous ne connaissez pas véritablement les origines de cette saga culte. Ainsi, le terme Doom-like ne vous est pas familier non plus. Reprenons les bases. Doom, développé par Id Software, est sorti en 1993, il s’agit d’un jeu de tir à la première personne, un FPS comme ont dit aujourd’hui et comme nous sommes un peu pointilleux sur les bords, nous dirons même plus, un fast-FPS, mais nous y reviendrons un peu plus tard.

Mais voilà, nous sommes au milieu des années 90 et énormément de titres ont vu le jour en étant plus ou moins inspirés par le jeu Doom. Face au succès qu’on lui connait aujourd’hui, beaucoup de studios ont repris le même concept, voire plagié, et suite à cela, la presse spécialisée a commencé à employer le terme Doom-like qui signifie “comme Doom”, pour parler de la concurrence. Doom avait mis en place les bases d’un nouveau genre grâce à ses graphismes, son gameplay et son mode multijoueur, tous révolutionnaires pour l’époque.

Quelques années plus tard, en 1996, Id Software revient avec de nouvelles idées et quelques améliorations techniques pour nous offrir Quake, un jeu entièrement en 3D. Vous avez deviné la suite, l’histoire se répète, le succès fut immédiatement au rendez-vous et comme toujours, ce qui fonctionne est souvent copié à tel point que les jeux semblables ont fini par s’appeler des Quake-like.

Des jeux comme Duke Nukem 3D ou Half life sont apparus, avec des bases similaires mais des expériences de jeu bien différentes. Ainsi, il devenait de plus en plus incorrect de les nommer Doom-like ou Quake-like, il fallait employer un terme plus générique permettant de qualifier le genre et c’est ainsi que le terme FPS ou “First Person Shooter” a vu le jour. Le genre s’est massivement démocratisé durant les années suivantes.

Il existe deux grands types de FPS, une première catégorie que l’on appelle les fast-FPS qui regroupent des jeux comme Doom, Quake ou bien Unreal, qui se caractérisent par une grande vitesse de déplacement, une grande variété d’armes ainsi qu’une plus grande complexité des niveaux, surtout en mode solo, la seconde catégorie est celle des modern-FPS, regroupant des jeux comme Counter Strike, Call of Duty ou Battlefield, avec une vitesse de jeu plus lente et un gameplay voulant se rapprocher d’avantage de la réalité.

Nous pouvons conclure cette définition en disant que les termes Doom-like et Quake-like sont morts et sont par conséquent remplacés par le terme FPS, sauf dans la bouche des anciens.