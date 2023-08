Quake 2 – Sortie surprise du remaster et d’une nouvelle campagne

Son existence avait fuité, son développement avait été confirmé à la QuakeCon 2023, il vient d’arriver dans les boutiques en ligne sans tambour ni trompette : le remaster de Quake 2 est désormais disponible sur toutes les consoles. L’éditeur Bethesda Softworks offre ainsi un coup de jeune (presque) surprise à ce FPS de 1997 à la nervosité légendaire, avec du contenu inédit en prime.

Cette nouvelle version de Quake 2 vient avec des graphismes amélioré et un gameplay perfectionné, agrémenté de quelques fonctionnalités prévues lors du développement mais qui n’avaient finalement pas été intégrées dans le titre original. Surtout, elle contient, en plus des extensions déjà existantes The Reckoning et Ground Zero et du portage de la version Nintendo 64, une nouvelle campagne appelée « Call of the Machines » proposant une trentaine de niveaux supplémentaires.

Le multijoueur est également à l’honneur, puisque cette version remasterisée de Quake 2 prend en compte le cross-play entre les différentes consoles et plateformes prises en charge pour des parties rassemblant jusqu’à seize joueurs en ligne. Il sera également possible de profiter d’un mode multijoueur local jusqu’à quatre joueurs sur Xbox One, PS4, PS5 et Switch et jusqu’à huit joueurs sur PC et Xbox Series.

Après la sortie surprise de Hi-Fi Rush fin janvier, c’est la deuxième fois cette année que Bethesda a recours au shadow drop, cette pratique à contre-courant du marketing traditionnel qui consiste à annoncer la sortie d’un titre au moment même de sa publication (ou très peu de temps avant). A l’heure où il est de plus en plus ardu de se faire une place dans les boutiques en ligne, alors que l’on sait que les frais de publicité d’un jeu sont généralement au moins équivalent à son coût de développement, se passer d’une longue et onéreuse campagne de communication est une stratégie aussi audacieuse que potentiellement profitable, l’arrivée surprise d’une œuvre attendue pouvant créer l’événement.

Il n’en reste pas moins que, pour un shadow drop réussi, il faut être certain d’attirer l’attention des joueurs et surtout des médias, et pour cela avoir déjà une large popularité sur laquelle capitaliser (le risque étant sinon de passer totalement inaperçu). Avec son statut culte jamais démenti et sa communauté toujours vivace aujourd’hui, Quake 2 était le candidat idéal pour ce procédé.

A noter que pour ceux qui possédaient déjà Quake 2 sur Steam, ce remaster vient sous la forme d’une simple mise à jour gratuite ; quant à ceux qui auraient à l’acheter, ils n’auront à débourser pour cela que 9,99 euros, une somme qui paraît plus que raisonnable pour un titre certes rétro mais incontournable. A moins qu’ils ne veuillent en profiter pour mettre la main sur l’une des éditions physiques annoncées pour l’occasion, dont les prix oscillent entre 35 dollars pour l’édition de base et 150 dollars pour l’édition collector Strogg Ultime.