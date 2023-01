HYENAS – L’ambitieux FPS compétitif se révèle peu à peu

Creative Assembly, ce nom vous dit sûrement quelque chose si vous êtes un féru de jeux de stratégie sur PC, c’est en effet le studio britannique derrière la mythique licence des Total War. Cependant, il arrive que leurs équipes travaillent sur des projets totalement différents et généralement ça donne du bon, voire du très bon ; les jeux Halo Wars 2 et Alien Isolation prouvant amplement leurs talents et savoir-faire. Aussi, lorsque HYENAS a été annoncé en 2022, le jeu a quelque peu surpris car encore une fois la proposition est originale. Mais peut-être que cette fois l’originalité n’inspire pas forcément des attentes positives si elle s’inspire trop de celles des autres licences.

HYENAS a été présenté comme un jeu multijoueur compétitif à la première personne, dans un univers de science-fiction, où, sur fond de lutte des classes simplifiée, des gangs de personnages vivant sur Mars s’adonnent à la maraude spatiale et tentent de piller des cargaisons appartenant à l’élite martienne et constituée de symboles de la pop-culture. Cependant, ces « meutes de hyènes », divisées en cinq équipes de trois joueurs, sont en compétition pour le braquage mais doivent également gagner la partie en réussissant à s’échapper avec le butin tout en évoluant dans espaces sans gravité.

En soi, le jeu mêle allègrement des aspects de Battle Royale et de FPS compétitifs, et la comparaison avec un Apex ou un Escape from Tarkov vient légitimement à l’esprit. La direction artistique, quant à elle, évoque un curieux mix entre celle de Borderlands et d’Overwatch, en visuellement moins intéressant : le studio pensant visiblement que la DA suffirait à elle seule à donner une identité au jeu alors que les personnages et les antagonistes semblent venir de licences différentes.

Mais à chacun le bénéfice du doute et l’opportunité qu’il mérite pour faire ses preuves. Aussi HYENAS est-il attendu comme une curiosité venant d’un studio qui déçoit rarement. Creative Assembly continue donc le développement du projet en faisant deux annonces : la deuxième alpha fermée, du 20 janvier au 23 janvier 2023 (tout le monde peut s’inscrire sur le site du jeu pour y participer moyennant la signature d’une clause de non-divulgation) et l’ajout d’une nouvelle map, « We took Manhattant », en plus de « Greed is Good » présente lors de la première alpha. Le trailer donne donc une première idée de l’identité visuelle du jeu et de l’aspect des maps, dont on perçoit l’intérêt de l’absence de gravité en terme de gameplay.

HYENAS est attendu pour une sortie au cours de l’année 2023, sur PC, Xbox et Playstation.