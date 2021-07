DOOM Eternal – Il est temps pour vous d’affronter la horde !

Cela fait déjà un an que les joueurs peuvent massacrer les démons avec tout ce qui leur passe sous la main, et depuis tout ce temps, on peut dire que beaucoup de sang a coulé sur Terre. On pourrait donc se dire que la mission est accomplie pour les développeurs et qu’il est temps pour nous de passer à autre chose. Pourtant, DOOM Eternal continue d’enchaîner les mises à jour et les nouveaux contenus. Lors de son dernier communiqué, Marty Stratton a annoncé l’arrivée prochaine d’un tout nouveau mode Horde en solo.

Alors que les joueurs ont pu profiter du dernier chapitre du jeu, The Ancient Gods – Part Two, en début d’année, beaucoup s’attendaient maintenant à ce que la prochaine mise à jour concerne le mode Invasion comme prévu. Mais les nombreuses heures perdues à cause de la pandémie mondiale ont finalement eu raison de l’équipe d’ID Software, et le projet a pris du retard. Et pourtant, c’est de ce retard qu’est ressortie cette idée de nouveau mode solo pour DOOM Eternal.

Malgré le télétravail qui touche l’ensemble de l’équipe depuis la sortie du jeu, l’idée de proposer un nouveau challenge solo s’inspirant des dernières extensions a su séduire ID Software et Bethesda qui ont alors préféré mettre toutes leurs ressources dans ce projet. Pour l’instant, peu d’informations nous sont parvenues sur le contenu de ce mode, bien que le nom reste assez transparent sur ce qui nous attend. Soulignons toutefois que Marty Stratton précise que le mode Horde n’explique pas les autres projets qui sont toujours en préparation, notamment les améliorations du Battlemode.

Bien qu’aucune date n’ait encore été précisée pour cette mise à jour gratuite, il ne fait aucun doute que le mode horde de DOOM Eternal devrait voir le jour avant la fin de l’année. De plus amples informations nous seront données au cours du mois d’août.