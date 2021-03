DOOM Eternal s’offre un teaser pour son DLC The Ancient Gods – Part Two

Dernièrement, on a beaucoup entendu parler de Bethesda de par le rachat de la firme par Microsoft et tous les à-côtés qui vont avec. Arrivée de 20 jeux de la marque sur le Game Pass, FPS boost pour certains d’entre eux sur Xbox Series S|X et prise de paroles de Phil Spencer pour parler de l’avenir de l’écosystème Xbox avec les studios nouvellement acquis. Et avec tout cela, on avait presque oublié que DOOM Eternal allait recevoir prochainement la suite de son DLC solo, The Ancient Gods – Part Two.

À paraitre prochainement sur tous les supports sur lequel le jeu de base est sorti, The Ancient Gods – Part Two va donc continuer et conclure l’arc narratif se déroulant sur Urdak, la cité des anges, qui s’est vu corrompre par les hordes démoniaques. Très difficile, la première partie était aussi intense que courte, laissant un gout d’inachevé en bouche que l’on espère pouvoir combler avec cette seconde partie.

Aucune information de sortie n’est pour le moment annoncée, et ce n’est pas ce le teaser qui vient de paraitre qui va nous indiquer quoi que ce soit. Long d’une vingtaine de secondes, il est surtout là pour annoncer la parution prochaine du full trailer de ce DLC qui sera donc diffusé ce mercredi 17 mars, avec on l’espère une date de sortie à nous communiquer.

Pour acquérir ce deuxième DLC, deux options sont à votre disposition. Soit l’acheter seul pour environ 15 euros ou dépenser 25 euros pour s’offrir le Pass Year One vous donnant aussi à la première partie de l’extension. Pour information, la version de DOOM Eternal offerte sur le Game Pass est dite standard et ne donne donc pas accès aux deux parties de The Ancient Gods, il va donc obligatoirement falloir passer à la caisse.

Quant à nous, on vous donne rendez-vous dès mercredi pour découvrir ensemble le vrai trailer de DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two.