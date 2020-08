DOOM Eternal révèle la date de sortie du DLC The Ancient Gods Part One

Parmis les grandes annonces du Gamescom Opening Night Live, Bethesda Softworks et id Software ont annoncé la date de sortie du premier DLC The Ancient Gods Part One (composé en deux partie) du jeu à succès DOOM Eternal avec en prime un trailer, histoire de nous donner l’eau à la bouche.

L’histoire de ce contenu additionnel prend place dans un royaume inconnu au sein duquel le Doom Slayer devra se mesurer à des nouveaux ennemis tout en utilisant des mécaniques inédites de combats. Dans le trailer présenté à l’occasion, on regrette peut-être le manque d’informations concernant l’histoire mais on peut y apercevoir un Doom Slayer proche d’un Ghostbusters en train d’utiliser une sorte de Proton Pack afin d’anéantir un fantôme pouvant prendre possession d’autres ennemis.

The Ancient Gods Part One est ce qu’on appelle un standalone, donc pas besoin du jeu de base DOOM Eternal pour y jouer. Retenez que les joueurs ayant acheté le Year Pass One ou l’édition Digital Deluxe du titre recevront les deux parties de The Ancient Gods.

De plus, ce DLC inclut un accès gratuit au Battlemode, mode asymétriques en ligne dans lequel un joueur incarne le Doom Slayer contre 2 autres joueurs incarnant des démons.

Pour rappel, le Year One Pass est toujours disponible pour 29.99€ et ce premier DLC sera disponible à 19.99€ pour les personnes voulant l’acquérir séparément. De plus, Bethesda et id Software apportent encore très souvent des mises à jour et des améliorations sur DOOM Eternal et son Battlemode, de quoi garder sa communauté toujours aussi proche de ce jeu bien bourrin !

Tout un beau programme pour se défouler sur le gros succès de l’année de Bethesda ! DOOM Eternal: The Ancient Gods Part One sera disponible dès le 20 octobre 2020 sur PS4, Xbox One, PC via Steam, Bethesda.net et Stadia. On reste très attentif pour les dates de sortie sur PS5, Xbox Series X et Switch qui devraient être annoncées prochainement. Que le massacre continue !