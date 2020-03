DOOM Eternal s’offre un trailer de lancement diabocalyptique !

DOOM Eternal c’est dans une petite semaine, voici son trailer de lancement.

La licence DOOM est une de celles qui ont marqué le jeu vidéo. C’est l’un des premiers (et non le premier) représentants d’un genre qui a marqué de nombreuses générations de joueurs au travers de différentes franchises qui se sont construites des suites de cette dernière. Vous voulez des exemples ? Si on vous dit Quake, Unreal Tournament, Star Wars : Dark Forces ou encore Duke Nukem 3D ça vous dis quelque chose ? DOOM est le roi du Fast FPS, une catégorie du genre qui reprend aujourd’hui du poil de la bête et qui s’était quelque peu éteint depuis l’avènement d’autres types de jeux de tir à la première personne. On peut alors citer Goldeneye, Halo ou bien même Medal of Honor et Call of Duty, voir Half Life et Bioshock. La licence elle même s’est renouvelé au fil des âges jusque DOOM Eternal et n’a cessé d’essayer d’imposer de nouveaux standards à son genre avec plus ou moins de succès.

Le FPS étant devenu plus réaliste et narratif au fil des générations de consoles, la catégorie dite du fast était tombée un peu dans l’oubli. Pour preuve, durant les années 90 et début 2000, le FPS était appelé DOOM like, une terminologie qui est aujourd’hui très peu, voir plus du tout utilisé. Mais 2016 a vu naître un reboot généreux et remettant la franchise sur de très bons rails et on espère que DOOM Eternal sera du même acabit. Entre continuité et nouveautés, ce nouvel épisode se montre toujours plus rapide, généreux en action et sanglant, allant même jusque proposer des features inédites comme cette sorte de HUB permettant aux joueurs de customiser leur avatar comme ils l’entendent, de ses costumes à ses armes.

Mais tout ceci sera traité lors du test de ce DOOM Eternal, comme son level design, son nouveau multijoueur et surtout ses nouveautés de gameplay. On pense alors à ce petit lance-flamme greffé à l’épaule du pourfendeur de démons qu’est le DOOM Guy. Ce qui nous intéresse aujourd’hui finalement est plus classique puisqu’il s’agit du trailer de lancement du jeu qui paraîtra le 20 mars prochain sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Entre Mars, les Enfers, le Paradis et la Terre, le combat continue et les démons seront encore plus énervés, tout comme notre héros qui pourra toujours se déchaîner en enchaînant les Glory Kill bien gore avec de nouvelles pétoires prêtes à faire couler des litres et des litres l’hémoglobine démoniaque.