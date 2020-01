DOOM Eternal – Bethesda publie un nouveau trailer infernal !

Bethesda publie un deuxième trailer pour DOOM Eternal, suite du reboot de 2016.

Nous aurions dû passer les vacances de Noël dessus, mais Bethesda en a décidé autrement en repoussant sa sortie. Ce ne sera donc pas à Noël, mais à Pâques que nous pourrons enfin défourailler du démon à cornes dans DOOM Eternal. Néanmoins, pas d’amertume. On préférera bien évidemment avoir patienté pour pouvoir profiter d’un titre réussi, qu’avoir été en mesure de jouer tout de suite à un mauvais jeu.

Belle performance pour la licence, que personne n’attendait, et qui a su créer la surprise et s’attirer la sympathie des amateurs de fast-FPS. On peut même aller jusqu’à dire que le jeu a redéfini les contours du genre et en a posé les nouvelles bases. Tendance inversée pour ce prochain opus donc, puisque les réussites du reboot sauce 2016 ont créé nombre d’attentes pour ce DOOM Eternal. Et pour ne pas se laisser oublier du public, Bethesda publie ce soir un nouveau trailer du jeu. Des monstres, pas mal d’hémoglobine et tout un arsenal à disposition du joueur : le cahier des charges semble respecté !

C’est toujours id Software, développeur du tout premier DOOM en 1993 qui tient les manettes, et le jeu tournera sur un moteur sur mesure. Côté édition, c’est Bethesda qui accompagne le jeu. Sans tout à fait parler de “dernière chance”, ce dernier aurait bien besoin que la sortie de DOOM Eternal se fasse sans encombre, après les ratages plus ou moins importants de Rage 2 et Wolfenstein: Youngblood, mais surtout, la catastrophe industrielle Fallout ’76.

Dans ce contexte, on ne peut que saluer le report qu’a subit DOOM Eternal, mais on sait aussi que le jeu a la stricte obligation de tenir ses promesses ! À la vue de ces nouvelles images, on ne se fait pas spécialement de souci ! DOOM Eternal devrait arriver si tout va bien le 20 mars 2020 sur PlayStation 4, Xbox one, PC et Stadia (si, si !). Le jeu est aussi prévu sur Switch, mais pour un peu plus tard.