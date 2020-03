DOOM Eternal présente sa collection printemps/été

Un nouveau trailer de DOOM Eternal nous présente diverses possibilités de customisation pour notre héros.

Vous n’avez qu’une hâte, c’est de découvrir toutes les fraîches manières d’ouvrir en deux, de cisailler, de mitrailler les démons dans DOOM Eternal à sa sortie ? Figurez-vous que le titre a bien plus à vous proposer et c’est Bethesda qui vous le dit. Effectivement, c’est par le biais d’un nouveau trailer que nous apprenons que le Doom Slayer (notre héros dans le jeu) pourra être habillé pour mettre à mal tous ses adversaires aussi bien en solo qu’en multijoueur (même s’il faut reconnaître que l’intérêt reste de montrer son sens de l’esthétique à ses camarades).

Ce trailer de moins d’une minute nous permet de découvrir une poignée de costumes pour votre avatar. On y découvre entre autre un costume de zombie, une armure dont les bottes et les gants sont enflammés et même une réplique de la tenue originale de notre héros lors de sa première aventure en 1993. Mais plus encore, il nous y est également présenté une tenue magnifique rose et blanche de licorne avec des ailes, une tenue offerte aux abonnés Amazon Prime/Twitch Live et qui emmènera un peu de couleurs au pays des cauchemars.

Ces éléments ne seront pas les seuls éléments cosmétiques dont vous pourrez profiter. En effet, votre héros pourra profiter de podiums exclusifs, des poses, et des titres pour célébrer ses victoires en mode en ligne mais également des animations d’introduction pour terrifier vos adversaires. Bref, plein d’éléments inutiles indispensables pour impressionner avec votre fureur guerrière ou votre absence de bon goût.

Voilà, vous pourrez découvrir l’étendue de l’imagination de Bethesda lors de la sortie de DOOM Eternal sur PlayStation 4, PC et Xbox One fixée au 20 mars. N’oubliez pas, le Google Stadia et la Nintendo Switch attendent aussi ce titre.