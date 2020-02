DOOM Eternal – Allons repeindre de sang la forteresse du Doom Slayer !

DOOM Eternal nous dévoile dix nouvelles minutes de gameplay.

Malgré le report de son futur jeu phare, Bethesda semble vouloir continuer à alimenter la hype autour de DOOM Eternal. Comment ? Eh bien, en nous abreuvant d’une multitude de vidéos de gameplay, nous dévoilant toutes les facettes du jeu. Aujourd’hui, c’est le HUB du jeu qui est à l’honneur avec la présentation de la forteresse du DOOM Slayer. L’occasion pour nous d’en découvrir plus sur l’univers du jeu et sur ses possibilités in-game.

Après son battlemode et son système de modes et de runes, il semble que les développeurs aient choisi de nous montrer un aspect un peu plus calme en nous faisant faire le tour de la demeure du Doom Slayer. Imposante et majestueuse, cette forteresse futuriste orbitant autour de la Terre sert de demeure à notre personnage. Concrètement, il ne s’agit ni plus ni moins que de notre HUB durant le jeu. Nous accompagnant tout au long de l’aventure, cette forteresse va avoir de nombreuses utilités comme servir de tutoriel ou nous permettre de consulter les différents prix débloqués au cours du jeu, un peu à la manière du manoir des Croft dans le premier Tomb Raider.

C’est avant tout une volonté de la part des développeurs que les joueurs aient envie de revenir et d’explorer cette forteresse, c’est pourquoi cette dernière sera amenée à évoluer tout au long de l’aventure. Équipements et Easter Eggs apparaîtront au fur et à mesure de votre progression.

En plus de pouvoir découvrir les musiques, skins et autres armes débloqués, sachez que cette zone a été créée pour laisser s’exprimer votre folie meurtrière en toute quiétude. La salle d’entrainement va également vous permettre de mettre à l’épreuve vos talents d’écorcheur de démons et de parfaire vos stratégies de combat. Pour rappel, DOOM Eternal est prévu pour le 20 mars prochain sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia et plus tard dans l’année sur Switch.