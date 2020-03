Doom Eternal – Zoom sur son édition collector venue des enfers

Découvrez le contenu de Doom Eternal Collector !

Sorti il y a maintenant une semaine, Doom Eternal déchaîne ses enfers auprès des joueurs. Le roi du Fast-FPS a rapidement battu les records de vente de la franchise sur son week-end de lancement, réalisant le double des bénéfices de son prédécesseur à sa sortie. Il a également réalisé les meilleures ventes sur Steam durant ce week-end. Bref, un vif succès malgré une période commerciale plus que compliquée.

Pour ceux qui n’ont pas encore enfilé le costume du doom slayer, petit focus sur son édition collector. Pour l’occasion, l’éditeur Bethesda a sorti le grand jeu. Doom Eternal Collector comprend :

Un livre d’histoire qui reprend la genèse de la saga culte

Un steelbook de toute beauté (voir l’image plus bas)

La bande originale de DOOM (2016) et DOOM Eternal (format digital)

Une lithographie de 28 x 43 cm

Du contenu numérique exclusif (le premier season pass incluant le DLC 1 et 2, un skin spécial slayer démoniaque et un pack d’armes)

Tout l’intérêt de cette édition collector est porté par une réplique exacte du casque du doom slayer. En espérant que ce dernier ne devienne pas sujet à polémique comme ce fut le cas pour le casque de Fallout 76. Rappelez-vous, le casque T-51b a du être rappelé car celui-ci représentait un danger pour la santé (causé par de la moisissure). Pour le moment, aucune remontée des acheteurs de cette édition collector.

Doom Eternal Collector, disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4, est proposé à 225,99 EUR sur le site officiel de Bethesda. Étant donné l’heure tardive, il devient assez compliqué de mettre la main dessus. Sachez qu’il en reste sur Amazon mais à un prix plus élevé. Pour information, notre test de Doom Eternal est prévu pour cette semaine. Riku, le rédacteur doom slayer, peaufine ses massacres pour vous livrer un avis le plus éclairé possible.