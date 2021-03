DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two – Trailer, date de sortie et infos !

Comme prévu et annoncé par le premier teaser de DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two, Bethesda a bien diffusé aujourd’hui la bande-annonce pour ce deuxième DLC solo du roi du fast FPS, en plus de communiquer sur la date de sortie de ce dernier et de nous offrir quelques informations sur son contenu pour une fin dé périple qui s’annonce héroïque pour notre DOOMguy.

Accrochez-vous, The Ancient Gods Part II sera disponible dès demain (soit le 18 mars) sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Concernant la Nintendo Switch, toujours rien en vu à l’horizon et espérons pour les joueurs dégommant du démon sur cette plateforme que Bethesda daignera faire un pas vers ces derniers en leur proposant un équivalent du Year One Pass regroupant donc les deux parties de ce DLC.

Au niveau du contenu maintenant et de ce que ce deuxième acte aura à nous proposer, hormis botter des fesses, on aura le loisir de découvrir une ribambelle de nouveaux environnements. On parle là d’une cité luxuriante et ravagée sur Terre, dans laquelle se trouve un mystérieux portail ou encore des ruines d’anciennes colonies des Sentinelles et même de merveilles cosmiques de la Pointe du Monde.

Niveau monde des ténèbres, nous ne devrions pas en manquer, car nous serons amenés à visiter l’ultime bastion du Seigneur des Ténèbres entouré de remparts titanesques alimentés par une technologie qui dépasse notre compréhension tant elle est avancée. L’occasion pour Bethesda de réintroduire certains démons connus de la saga comme le Baron blindé, le Rôdeur maudit venimeux et le Diablotin de pierre. Un petit nouveau en la personne du zombie Hurleur, dont le pouvoir renforce les créatures environnantes, fera son apparition.

Pour ce qui est du prix, The Ancient Gods Part II est affiché à 19,99€ si vous souhaitez l’acquérir seul. Rappelons que le Year One Pass, qui permet d’accéder aussi à la première partie du DLC, est vendue lui au prix de 29,99€ et permet donc d’économiser 10€ sur le total des deux parties si elles étaient achetées séparément. De même qu’il n’est pas nécessaire de posséder DOOM Eternal pour se lancer dans The Ancient Gods, car il s’agit d’un stand-alone, même si on ne saurait que trop vous recommander de faire le jeu de base.

Voilà qui est plus qu’alléchant et qui devrait conclure de manière grandiose et totalement épique l’odyssée du DOOMguy, en espérant que la durée de vie soit un chouïa plus conséquente que ce qui nous avait été proposé dans la première partie. Rendez-vous donc demain pour trouver réponse à cette question et quoi de mieux pour patienter que le trailer de ce DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two ?