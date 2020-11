DOOM Eternal – La version physique Switch repoussée pour l’éternité

Voilà un moment qu’on a pas entendu parler de la version Switch de DOOM Eternal. De mémoire, la dernière fois remonte à sa sortie sur les consoles concurrentes, avec Bethesda qui confirmait que le projet était toujours en cours et qu’il devrait arriver un peu plus tard. Depuis mars donc, pas de nouvelle, le calme plat jusqu’à aujourd’hui. Bethesda vient de briser son silence pour rappeler que son jeu arrive mais surtout pour clarifier un point, point qui pourrait d’ailleurs blesser les fans qui peinent à garder de la mémoire sur la carte SD de leur Switch.

Oui, notre titre a déjà vendu la mèche. La version Switch de DOOM Eternal ne devrait être disponible qu’au format dématérialisé. Le studio aurait annoncé dans un communiqué que, si le projet devrait bientôt parvenir à son terme, sa version physique serait, elle, bel et bien annulée. Il fait suite d’ailleurs à une situation qui a dû faire grincer des dents des fans américains, ces derniers ayant reçu des appels de GameStop afin d’apprendre que leurs précommandes étaient annulées et que le jeu n’allait purement et simplement pas voir le jour.

Naturellement, Bethesda (qui a décidément un problème niveau communication encore une fois) a pris le taureau par les cornes et confirmé que des nouvelles fraîches de la version Switch du titre ne devraient pas tarder à arriver en plus de celle expliquée plus haut. Doit-on s’attendre à une sortie d’ici la fin de l’année ? L’éditeur serait-il en train de prendre rendez-vous avec nous au Game Awards ?

Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous intéressé par une version Switch du jeu (en sachant que les soldes de Noël sur Steam et autres supports pourraient voir le prix du jeu réduire) ? DOOM Eternal est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. La version Switch n’est, à ce jour, toujours pas datée.