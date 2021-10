Après Resident Evil 4 VR, GTA: San Andreas arrive sur l’Oculus Quest 2

Lors du Facebook Connect 2021 qui a eu lieu ce 28 octobre, la branche gaming VR du groupe, représentée par Oculus, s’est dite ravie de l’année qui vient de s’écouler. Resident Evil 4 VR, sorti le 21 octobre dernier sur l’Occulus Quest 2, représente d’ailleurs le pinacle de leur année de réalité virtuelle. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les perspectives d’avenir qui sont proposées pour les gamers avides de nouvelles sensations. Et disons-le tout de suite, Mark Zuckerberg nous a réservé une surprise de taille, au doux nom de GTA: San Andreas.

En effet, le classique de chez Rockstar Games, GTA: San Andreas, va être adapté en VR pour l’Occulus Quest 2. Alors que nous allons bientôt pouvoir découvrir ou redécouvrir ce monument du monde ouvert de la PS2 sur nos consoles de salon actuelles via GTA: The Trilogy – The Definitive Edition le 11 novembre prochain, un nouvel avenir s’ouvre à nous. Dans les prochains mois, d’autres informations concernant les aventures de CJ à Los Santos devraient être distillées et on nous apprend que le jeu est déjà en gestation depuis plusieurs années. Si tel est bien le cas, on ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps avant de pouvoir littéralement se plonger dans l’univers de GTA: San Andreas.

Parmi les autres annonces intéressantes de ce Facebook Connect 2021, on pourra noter que Beat Saber, qui a d’ailleurs engrangé plus de 100 millions de dollars de chiffre d’affaires sur la seule plateforme Quest, accueillera une nouvelle mise à jour gratuite prochainement. Nous avons également appris que Vertigo Games (Arizona Sunshine, A Fisherman’s Tale) a signé avec Oculus pour cinq nouveaux jeux VR. Ils ont d’ailleurs révélé en août dernier qu’ils sont au travail sur, entre autres, un jeu VR très ambitieux basé sur une licence connue. D’autres mises à jour ont été annoncées pour le battle royale Population: ONE et pour le bac à sable médiéval-fantastique Blade and Sorcery: Nomad.

Pas mal d’informations donc, mais c’est vraiment l’annonce de l’adaptation VR de GTA: San Andreas pour Occulus Quest 2 qui restera dans les esprits. Ce sera d’ailleurs la première fois, officiellement en tout cas, qu’un GTA pourra être parcouru sous un casque de réalité virtuelle. Et si la qualité est autant au rendez-vous qu’elle semble l’être pour l’adaptation de Resident Evil 4 VR, l’achat d’un Occulus Quest 2 risque très vite de devenir indispensable. « Ah shit, here we go again. »