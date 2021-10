GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – Rockstar Games lève le voile sur la compilation

Alors que nous fêtons les 20 ans de GTA III, Rockstar Games se décide à prendre la parole pour en dévoiler plus sur GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Officialisée en début de mois, cette compilation inclura les trois titres mythiques sortis sur PlayStation 2 : GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le studio n’a pas été avare en informations pour nous mettre l’eau à la bouche.

Comme tout Remaster/Remake qui se respecte, GTA: The Trilogy – Definitive Edition va nous proposer une expérience visuellement modernisée. Au delà de la résolution 4K et du 60FPS, on peut constater un vrai travail sur de nombreuses textures du titre. On peut immédiatement s’en rendre compte, les systèmes d’éclairage et d’ombre ont aussi fait l’objet d’une attention particulière, tout comme l’aspect météorologique. Les jeux inclus dans ce GTA: The Trilogy – Definitive Edition en deviennent presque méconnaissables. La version PC sera même compatible avec le Nvidia DLSS, de quoi permettre aux joueurs bien équipés de bénéficier d’une expérience optimale.

Mais s’il y a un point sur lequel nous attendons beaucoup de ces Definitive Edition, c’est bien au niveau du gameplay. Il nous parait assez anachronique de ressortir ses titres, certes légendaires, en leur conservant tel quel la maniabilité de l’époque. Et encore plus après qu’un certain GTA V soit passé par là. Rockstar Games a su nous rassurer là dessus. En effet, GTA: The Trilogy devrait nous proposer des contrôles modernisés, inspiré de ce qui se fait sur le dernier titre de sa licence. Parmi ces changements, on peut citer le système de visée et de verrouillage, mais aussi l’intégration d’une roue des armes. d’autres options de confort seront aussi de la partie, notamment au niveau de l’utilisation de la mini-map et du GPS. Cela devrait offrir une nouvelle souplesse à des titres qui aurait eu du mal à s’imposer aujourd’hui avec leurs rigidités d’antan. A noter d’ailleurs que la version Switch permettra d’utiliser la fonction gyroscopique ainsi que l’écran tactile en mode nomade.

En plus de toutes ces informations, Rockstar Games a révélé la date de sortie de sa compilation. GTA: The Trilogy – Definitive Edition sortira en dématérialisé le 11 novembre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et PC via le Rockstar Games Launcher pour un prix de 59,99 €. Pour les amoureux d’éditions physiques, les versions boîtes sortiront le 7 décembre prochain pour PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Pas de version physique pour PS5 d’annoncée pour le moment, mais l’édition PS4 sera évidemment compatible sur la dernière machine de SONY.

Petite surprise supplémentaire pour les joueurs Xbox et Playstation. En effet, les joueurs Xbox abonnés au Game Pass pourront accéder gratuitement à GTA: San Andreas – Definitive Edition dès le 11 novembre, tandis que les joueurs Playstation ayant opté pour le PS Now auront droit à la Definitive Edition de GTA III dès le 7 décembre. Les nombreux joueurs de GTA Online devraient également avoir droit à de nombreuses surprises dans les prochaines semaines pour célébrer les 20 ans de GTA III. Il n’y a pas à dire, Rockstar Games a su mettre les petits plats dans les grands pour fêter dignement cette double décennie.