Occulus – La VR vit encore ! 12 nouveaux jeux (ou presque)

Avec le PSVR relégué « old gen », Occulus devient l’acteur majeur du secteur de la VR. D’autant que les excellentes ventes de son casque Quest 2 le place largement en position de leader de la réalité virtuelle grand public.

Fort de cette position, Occulus a donc tenu son propre stream pour annoncer les jeux à venir. S’il y a bien eu douze annonces au cours de ces vingt-cinq minutes d’Occulus Gaming Showcase, certaines concernait des DLC, et ce sont en vérité huit nouveaux jeux qui ont été annoncés.

Du côté des contenus supplémentaires, ont été annoncées des extensions pour deux des grands succès de l’an dernier : Pistol Whip, qui se voit ajouter une campagne de cinq niveaux située au far west et intitulée Smoke & Thunder (sortie cet été), et le hit The Walking Dead : Saints & Sinners qui recevra l’extension Aftershocks dès le 20 mai.

Extensions toujours pour Star Wars : Tales From the Galaxy Edge, qui se verra enrichi de deux chapitres dans le courant de l’année, et Warhammer 40,000: Battle Sister, qui est désormais et dès aujourd’hui jouable en co-op sur Quest, et bientôt en cross play entre les casques Quest et Rift. Enfin The Climb 2 recevra douze nouveaux niveaux, publiés en deux temps, et un mode « escalade en rythme », le tout gratuitement.

Capcom l’avait annoncé en amont, Resident Evil 4 arrive en VR, et sera jouable sur Occulus Quest 2. Contrairement à Lone Echo II, annoncé lui-aussi durant cet Occulus Gaming Showcase. La suite du jeu de science-fiction et d’exploration en gravité zéro ne sera jouable que sur Rift, ou avec un Quest 2 connecté au PC via Quest Link.

Autre suite encore : I Expect You to Die 2 : The Spy and the Liar, suite du puzzle game de Shell Games, arrivera cette année.

Parmi les annonces de vraies nouveautés, on note After The Fall, shooter en co-op (et en VR, donc) signé de Vertigo Games (A Fisherman’s Tale et Arizona Sunshine). Un jeu dans lequel il faudra lutter jusqu’à quatre joueurs à la fois contre le froid et les zombies , disponible cet été.

Attention à la cinétose : Carve Snowboarding, un jeu de sports de glisse, comme son nom l’indique, annoncé sans pour le moment de date de sortie. On note que le titre est développé par Gilles Godard, qui avait œuvré sur 1080° Snowboarding, un classique Nintendo 64.

Enfin, Wraith – The Oblivion: Afterlife, qui devrait déjà être disponible à l’heure où vous lisez ces lignes, aura la lourde tâche de remonter la réputation du Monde des Ténèbres après les mauvaises notes reçues par Werewolf the Apocalypse et le marasme autour de Vampire : The Masquerade Bloodlines 2. Peut être le plus “petit” titre des trois, Wraith, jeu d’exploration et d’horreur, semble pourtant le plus prometteur, avec un vrai potentiel de flippe !

A noter que beaucoup de ces jeux présentés par Occulus seront aussi disponibles sur d’autres casques VR via Steam.