Meta Quest Gaming Showcase – Coup de grâce pour le PSVR2 ?

Les temps ne sont pas simples pour la réalité virtuelle. Le PSVR2 se rapproche de plus en plus d’un flop irrattrapable, l’entreprise Meta a annoncé plus de vingt mille suppressions de postes depuis l’année dernière, ainsi que la fin de l’Echo VR, et Microsoft a pour le moment fait le choix de ne pas proposer de contenu sur cette génération de consoles. Forcément, quelques voix commencent à s’élever. Et si la VR n’était finalement pas le futur du jeu vidéo ?

Malgré la conjoncture économique difficile, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg, devenue leader incontesté du domaine, continue son travail. Ainsi, après avoir révélé que le Meta Quest 3 et deux autres casques d’entrée de gamme devraient sortir avant la fin de l’année, Meta vient d’annoncer la tenue d’un Gaming Showcase pour le 1er juin prochain. Concrètement, durant cet événement virtuel d’environ une heure, la firme américaine présentera ses nouveautés, dévoilera quelques trailers et mettra en avant les développeurs en proposant des entretiens à propos des jeux à venir.

Si pour le moment rien n’a filtré concernant les contenus qui seront mis en avant, nous savons cependant qu’ils seront tous liés à l’univers gaming de Meta. Une version Sony de l’événement, c’est tout ce que rêveraient d’avoir les rares défenseurs du PSVR2 aujourd’hui. Boudé par les acheteurs et décrié par ses possesseurs, le casque de Sony ne convainc pas. Le prix est trop élevé, le catalogue bien trop maigre, les performances visuelles en-deçà des attentes pour un casque nouvelle génération, et les ventes plafonnent donc bien loin des ambitions de la marque nippone.

Alors que Sony aurait bien besoin d’un électrochoc dans le domaine, Meta dégaine donc en premier. Alors, le 1er juin pourrait-il signer l’avènement définitif de Meta sur cette génération de casques de réalité virtuelle ? En cas de grosses annonces, il y a fort à parier que oui. Oculus Publishing, qui appartient à Meta, a annoncé à la GDC en mars avoir plus de cent cinquante jeux en développement actif. Si le catalogue proposé s’enrichit, les possesseurs de Meta Quest ne changeront sûrement pas de crémerie, et le bouche-à-oreille fera forcément les affaires de la firme américaine, face à un PS VR2 raillé de toutes parts.

Avec le Meta Quest 3 en approche, on est en droit de s’attendre à de belles choses durant ce Gaming Showcase. Annoncé en interne comme deux fois plus puissant que le Meta Quest 2, le nouveau casque devrait utiliser la réalité mixte comme argument de vente principal, à l’instar du PSVR2, mais contrairement à son homologue, il devrait proposer des expériences nouvelle génération et des jeux mettant à profit la puissance du matériel. Et ça, sans avoir besoin d’avoir une PS5 à côté.

Du côté de Sony, on peut trembler. Car après le Quest 3, d’autres gros projets seraient déjà en attente chez Meta. On parle notamment du casque le plus avancé technologiquement jusqu’à présent, sous le nom de code La Jolla. Même s’il ne faut pas s’attendre à cette révolution avant quelques années, Meta semble donc bien parti pour remporter la bataille de la VR. Rendez-vous le 1er juin à 19h, sur Twitch, YouTube et Facebook, pour ce Meta Quest Gaming Showcase, qui pourrait bien sonner le glas du PSVR2 pour les années à venir.