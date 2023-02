PS Plus Essential – On vous présente la sélection de février 2023

Après un mois de janvier plutôt maigre, les regards se tournent vers le PS Plus de février. Quelques jours après avoir ingurgité nos meilleurs crêpes, de nouveaux jeux feront leur apparition, et nous savons désormais la sélection. Et en plus des habituels jeux, un DLC s’est glissé dans le lot afin de contenter les joueurs du soft concerné. Donc, vous avez bien compté, quatre nouveaux titres seront déposés dans vos paniers en ce second mois de 2023 et, le moins que l’on puisse dire, c’est que la proposition semble un peu plus pertinente que celle du mois précédent ou, tout du moins, plus variée. Du crime, du sang, du skate et des fusillades dans la neige, les joueurs auront de quoi faire en attendant les plus grosses sorties de l’année.

OlliOlli World (PS4/PS5)

Tout juste un an après sa sortie, le troisième opus de la série des OlliOlli sera offert aux adhérents du PS Plus Essential. Dans ce jeu de skate dessiné à la main, le but sera d’explorer Radlandia et de satisfaire ses habitants qui ne manqueront pas de vous proposer de nombreuses quêtes annexes. Comment ? En vous servant de votre fidèle planche de skate et en réalisant de nombreux tricks afin de faire grossir votre score.

Mafia: Definitive Edition (PS4)

Le remake du tout premier épisode de la série Mafia est le second titre offert. Totale refonte de l’épisode original, ce titre était également vendu en lot avec un remaster du second volet et l’édition complète du troisième. Se déroulant durant la Grande Dépression dans une ville américaine fictive du nom de Lost Heaven, le joueur revivra les aventure de Thomas Angelo qui se retrouve, malgré lui, mêlé au monde du crime à Lost Heaven.

Evil Dead The Game (PS4/PS5)

Titre coopératif au gameplay asymétrique basé sur la célèbre franchise façonnée par Sam Raimi, Evil Dead The Game a fait irruption sur les différentes plateformes l’année dernière. Le titre étant essentiellement jouable en ligne, il est un bon prétendant pour être LE jeu à faire entre amis ce mois-ci, entre deux grosses sorties. Bien sûr, être fan de l’univers sera certainement un plus.

Destiny 2 : Au-delà de la lumière (DLC- PS4/PS5)

Et voici donc le DLC qui rejoindra les trois titres habituels ce mois-ci pour fêter la sortie du prochain contenu : Eclipse. Cette extension de Destiny 2 embarquera les joueurs à travers un périple sur Europe, lune gelée de Jupiter, afin de contrer les plans de Vigris qui compte s’accaparer le pouvoir des ténèbres. Pour la vaincre, pas le choix : il va falloir ajouter la puissance ténébreuse à votre arsenal de lumière. Gardiens, prêts pour une nouvelle aventure ?

Un mois varié, mais qui ne conviendra certainement pas à tout le monde. Deux contenus tournés vers le multijoueur, un remake d’un jeu datant de 2002 et un jeu de skate qui vaut réellement le coup d’œil. Les anciens de Destiny 2 seront ravis de pouvoir découvrir une extension qu’ils n’auront pas pu parcourir. Tout ce beau monde se donne rendez-vous dès le 7 février 2023 pour tout les possesseurs d’un abonnement PS Plus.