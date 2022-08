Destiny 2: Eclipse est officialisée avec Neptune en ligne de mire

En plus de l’Opening Night Live de la Gamescom, hier soir se tenait un showcase dédié à Destiny 2 par Bungie. Revenant sur la nouvelle saison du jeu lancée au même moment, cette présentation fut également l’occasion pour les papas d’Halo de dévoiler la prochaine extension qui viendra prendre la suite de La Reine Sorcière sortie en février dernier.

Eclipse : nouvelle planète, nouvelle ambiance

On apprend grâce à un trailer comme Bungie sait si bien les faire que l’action prendra place sur une nouvelle planète nommée Neptune. Plongés en plein cœur d’une invasion cabale dirigée par Calus, les gardiens pourront arpenter la ville de Néomuna. Cette dernière arbore une ambiance cyberpunk, faisant irrémédiablement penser à Blade Runner avec ses néons et ses teintes grises.

Le Témoin, nouvel ennemi rencontré dans l’extension de la Reine Sorcière, n’est pas en reste et devrait mettre des bâtons dans les roues des défenseurs de la dernière cité, notamment grâce à un nouveau type de monstres à combattre : les Tourmenteurs. La population locale, les Foule-Nuages, devrait être d’une aide précieuse dans la bataille qui s’annonce.

L’extension Eclipse de Destiny 2 permettra également aux gardiens d’obtenir une toute nouvelle doctrine : Filobscur. Cette dernière permettra aussi aux trois classes de se mouvoir plus aisément, créant des fils servant de grapin afin de se déplacer dans les airs. De quoi totalement modifier le gameplay du titre, ces fils étant utilisables partout dans le jeu et pas uniquement sur la nouvelle planète.

Bien sûr, cette doctrine n’est pas qu’un simple outil pour se déplacer et inclut également de nouvelles compétences pour les gardiens. L’arcaniste dispose de l’appellation « Architecte » et peut utiliser le Filobscur pour créer des créatures sous ses ordres. Le chasseur, appelé ici « Tisseur », peut utiliser le fil qu’il conçoit comme Scorpion de Mortal Kombat et le faire tournoyer sur ses ennemis. Le titan, quant à lui, se change en « Tyran ». Armé de griffes à la place des mains, il tournoie sur lui-même pour infliger de lourds dégâts.

Du contenu pour la suite

Outre l’extension et son contenu, Bungie en a profité pour dévoiler ses plans pour la suite. Sans compter le système de saisons déjà bien en place, le studio a donné un aperçu de fonctionnalités qui arriveraient courant 2023 sur le jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains de ces ajouts feront le bonheur des joueurs.

Citons par exemple le système de recherche de groupe, demandé depuis longtemps, et permettant de rejoindre des inconnus afin de compléter les activités les plus compliquées. Vient ensuite un système pour créer, gérer et équiper ses builds d’armes, d’armures et de doctrine. Bungie fait un pas en avant pour rendre son jeu plus ergonomique, et ça se voit. De plus, le studio annonce la disponibilité du titre sur Epic Games Store et la gratuité de toutes les extensions jusqu’au 30 août 2022.

Une présentation chargée en informations sur l’avenir de Destiny 2, et aussi sur son présent grâce au lancement de la nouvelle saison qui fera l’objet d’un article complet d’ici quelques semaines. L’extension Eclipse, elle, sortira le 28 février 2023 sur PS4/PS5, Xbox Series et PC, à la fois sur Steam et Epic Games Store. L’édition standard sera vendue au prix de 49,99€ et l’édition contenant le pass annuel affiche un tarif salé de 99,99€.

Même si cette dernière contient les quatre saisons à venir, deux nouveaux donjons, une arme exclusive et tout un tas d’autres bonus, le fait que le tarif augmente d’année en année pourrait constituer un frein non négligeable, même pour les joueurs les plus acharnés.