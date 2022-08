Kena souffle sa première bougie à coup de mise à jour gratuite

Voilà déjà un an que Kena: Bridge of Spirits est sorti sur nos consoles PlayStation. Si vous avez pris le temps de lire notre critique, vous n’êtes pas sans savoir que nous ne tarissons pas d’éloges à son égard, tant ce dernier a apporté un vent de fraîcheur plus que bienvenu. Mais si aujourd’hui, on vous en reparle, c’est pour fêter dignement son premier anniversaire. Pour l’occasion, Ember Lab a préparé un beau cadeau sous la forme d’une mise à jour gratuite.

La mise à jour anniversaire (Anniversary Update) de Kena sera déployée le 27 Septembre 2022 sur PS4 et PS5. Elle incluera un mode New Game +, des nouvelles pierres de charme, des épreuves et tenus inédites, ainsi que des fonctions d’accessibilité.

Détaillons ensemble le paquet. Le mode New Game + permettra de recommencer l’aventure avec l’ensemble des compétences acquises de sa partie précédente (jusqu’ici, on ne vous apprend rien) mais avec quelques nouveautés à souligner. La difficulté sera rehaussée avec de nouveaux ennemis à affronter. Certains boss auront même droit à de nouveaux mouvements.

De nouvelles pierres de charme seront également de la partie, de quoi diversifier l’expérience de jeu. Parmi elles, des pierres maudites réduisant sensiblement les habilités de l’héroïne, parfait pour les plus téméraires.

Enfin, des défis de précision et de rapidité vous attendront avec à la clé de nouvelles tenus (à découvrir dans la vidéo IGN ci-dessous). Dernière précision qui a son importance pour les amateurs du mode photo, ce dernier sera agrémenté de nouvelles fonctionnalités pour parfaire vos plus belles prises de mignons petits rots.

Ember Lab profite également de cet anniversaire pour annoncer la version Steam de Kena, avec une date de sortie calée sur la mise à jour anniversaire, le 27 Septembre prochain donc (le jeu était disponible sur PC que via Epic Games jusqu’ici). Kena peut souffler sa bougie, tous ses cadeaux sont bien emballés.