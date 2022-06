Destiny 2 – Que nous réserve la saison des tourments ?

Le 24 mai dernier, le célèbre MMO de Bungie, Destiny 2, s’est mis à jour afin d’accueillir sa dix-septième saison intitulée la saison des tourments. Entre vraies nouveautés et recyclages de plus en plus présents, que nous réserve vraiment ce contenu saisonnier ?

Il est à noter que, même si la saison vient à peine de débuter et s’étalera jusqu’au 23 août, la structure globale de cette dernière est déjà en place : refonte de la doctrine solaire, nouvelle activité à paliers nommée “Confinement de cauchemar”, mission inédite “Rupture” chaque semaine et ancienne zone (autrefois un raid) remise au goût du jour : le Léviathan de Calus. À tout cela, on peut ajouter les habituelles montées du niveau de puissance (passant de 1560 à 1570) ainsi qu’un nouveau pass saisonnier et un nouveau donjon nommé “Dualité”.

Premier couac : le donjon n’est pas compris dans le pass payant de la saison, ce qui était pourtant le cas à l’époque avec le donjon “Prophétie” de la saison de l’arrivée. D’accord, cela avait été annoncé auparavant que seuls les possesseurs de l’édition deluxe de “La Reine sorcière” pourraient accéder aux deux donjons prévus sans surcoût, mais le problème n’est pas là. Le souci est surtout le fait que ces deux nouveaux donjons ne soient pas vendus séparément, obligeant le joueur à payer les deux dès maintenant s’il désire accéder à “Dualité”. Deuxièmement, le prix affiché est de 20€, soit 10€ par donjon, soit le prix d’une saison. Beaucoup de joueurs expriment leur désaccord avec ce système, en espérant que Bungie les entende.

Second couac : le recyclage. Faire revenir le Léviathan, c’est sympa, ça donne une bouffée nostalgique, mais beaucoup de joueurs se disent “je n’ai pas déjà payé pour ça en 2017 ?”. En plus, ce n’est même plus un raid mais simplement une zone explorable, théâtre des événements de la saison. Même son de cloche pour le retour des cauchemars, ennemis principaux de l’extension “Bastion des Ombres” sortie en 2019.

Même si l’ambiance globale de la saison ainsi que le contenu ont l’air d’être au rendez-vous, on ne peut pas s’empêcher de se demander dans quelle direction se dirige Bungie, de plus en plus prompt à ressortir de ses tiroirs poussiéreux du contenu tiré du passé de Destiny. La saison des tourments venant à peine de commencer, on se gardera de vous donner notre avis complet dans cet article, mais on peut vous donner un ressenti rapide : ça sent bon. Mais ça sent bon comme quelque chose que vous connaissez et que vous avez déjà mangé trente fois.