PS Plus – Les jeux Extra et Premium de Janvier 2023

Que nous réserve donc Playstation en ce mois de Janvier 2023 pour les services Extra et Premium du PS Plus ? Après un mois de Décembre plutôt réussi, le premier mois de la nouvelle année était sans aucun doute attendue au tournant et se devait de marquer le coup pour que tout le monde parte sur de bons rails. Malheureusement, et comme vous allez pouvoir le constater, et même s’il y quelques bons titres, la proposition n’est pas aussi bonne.

On retrouvera donc pèle-mêle du Life is Strange (dans leurs versions classiques), Devil May Cry V Special Edition, Back 4 Blood ou encore Dragon Ball FighterZ. Côté indé, Sayonara Wild Hearts viendra pointer le bout de son nez, tandis que Omno et Erica se fraieront un chemin entre les deux versions de Just Cause 4. Pour le rétro, c’est le troisième opus de Syphon Filter qui rejoindra le service, en même temps que Star Wars Demolition et Everybody’s Golf 2.

Liste complète des jeux Extra et Premium du PS Plus (décembre 2022)

Extra/Premium

Back 4 Blood (PS4/PS5)

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

Life is Strange: Before the Storm (PS4)

Life is Strange (PS4)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

Jett: The Far Shore (PS4/PS5)

Just Cause 4: Reloaded (PS4/PS5)

Just Cause 4 (PS4)

Omno (PS4)

Erica (PS4)

Premium

Syphon Filter 3 (PS1)

Star Wars Demolition (PS1)

Everybody’s Golf 2 (PS1)

Tous ces jeux seront disponibles pour les abonnés Extra et Premium dès le mardi 17 Janvier. Même si la présence des deux premiers Life is Strange pourra faire plaisir à certains, le fait d’avoir inclus les versions classiques alors que des versions remasterisées existent est une décision assez discutable. La proposition rétro du PS Plus Premium est encore et toujours à la ramasse, avec trois pauvres titres provenant de la même machine. Certains titres indés, comme Sayonara Wild Hearts ou Erica, vienne cependant relever le niveau pour qui n’attend pas que les AAA.