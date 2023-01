Bungie et Sony travaillent sur de nombreux projets non annoncés

Alors que Microsoft faisait ses emplettes en avalant dfivers studios et que le rachat d’Activision-Blizzard devrait se finaliser dans l’année, il ne faut pas oublier que Sony a également fait quelques courses. Le constructeur s’est, notamment, offert le développeur original de la saga Halo et créateur de Destiny : Bungie. Et alors que cette dernière licence pourra garder son indépendance, on apprend que de nombreux projets du studio sont actuellement réalisés en étroite collaboration avec leurs nouveaux patrons.

C’est en effet, Tom Farnsworth, directeur créatif sur Destiny 2, qui mentionne de nombreux projets encore dans les cartons du studio. Ces derniers sont en cours de développement, avec le soutien de Sony, et devraient débarquer dans les années à venir. Nous n’en savons malheureusement pas plus, mais certaines volontés du studio collent bien à la politique actuelle de Sony qui porte toujours plus de ces licences vers de nouveaux horizons.

And with the support of Sony we are working on a number of unannounced projects too. Come join us!

— Tom Farnsworth (@tomfromtheweb) January 4, 2023