PS Plus Essential – Nouvelle année, nouvelle fournée de jeux

Ça y est, les fêtes sont passées. Alors que tous tentent de se rassurer quant aux kilos pris pendant les nombreux repas interminables, Sony dévoile le contenu du programme Essential du PS Plus pour le mois de janvier. Nouvelle année, nouveaux jeux, mais est-ce que papa PlayStation aura pris de bonnes résolutions ? Après un mois de décembre qui concluait l’année de bien belle façon, est-ce que le géant japonais a voulu continuer sur sa lancée ?

En ce 3 janvier 2023, ce sont donc trois nouveaux titres qui viennent grossir la ludothèque des abonnées PS Plus et, même si le menu est moins copieux que celui du mois dernier, il n’en reste pas moins qualitatif pour autant, pour le peu que l’on aime le post-apo, la guerre dans les étoiles et le metroidvania. Petit tour d’horizon de ce à quoi nous pourrons jouer en ce mois de janvier, avant la reprise des grosses sorties.

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4/PS5)

Sans doute dans l’optique de préparer la sortie de sa suite en mars, c’est Star Wars Jedi: Fallen Order qui ouvre le bal des ajouts PS Plus de 2023. Développé par le studio Respawn Entertainment, à qui l’on doit notamment Titanfall ou Apex Legends, le titre est un jeu d’action-aventure se déroulant cinq ans après les événements de La Revanche des Sith. On y suit Cal Kestis, un jeune Jedi renégat qui devra surmonter bien des épreuves et lutter contre l’ordre 66.

Fallout 76 (PS4)

L’incursion de la saga Fallout dans le monde du jeu en ligne ne se sera pas déroulée sans accrocs. Accumulant les tares à sa sorties, Fallout 76 se sera bonifié au fil des mises à jour, gagnant en qualité. Cependant, la présence d’un abonnement, nécessaire pour augmenter la qualité de l’expérience, reste regrettable. Quoi qu’il en soit, l’univers Fallout s’invite également ce mois-ci dans la sélection, de quoi ravir les amateurs du genre.

Axiom Verge 2 (PS4/PS5)

La suite du très apprécié Axiom Verge pointe le bout de son nez tout plein de pixels, pour le plaisir des amateurs de metroidvania. Digne héritier du genre, Axiom Verge 2 reste un incontournable qui saura donner des vibes à la fois nostalgiques et modernes à ceux ayant déjà posé leurs mains sur un Metroid ou un Castlevania. Le titre transpire la passion et le savoir-faire, et c’est avec joie qu’on le retrouve dans la sélection de janvier.

Un mois légèrement en dessous du mois précédent, qui échappe à la noyade uniquement par la présence de Star Wars Jedi: Fallen Order et Axiom Verge 2. L’un est un bon gros AAA qui tache, l’autre un petit indé sans prétentions qui fait pourtant mouche. Fallout 76, quant à lui, vaut sûrement le coup d’être essayé, surtout « gratuitement ». Ces trois titres rejoignent le PS Plus Essential dès aujourd’hui, mardi 3 janvier 2023.