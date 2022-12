PS Plus – Les jeux Extra et Premium de décembre 2022

Nouveau mois, nouvel arrivage de titres pour les services Extra et Premium du PS Plus de Sony. Après un mois de novembre riche en RPG, notamment grâce à The Elder Scrolls V: Skyrim ou l’arrivée de la saga Kingdom Hearts au grand complet, Sony se devait de renouveler un peu sa proposition. Et c’est ainsi que débarque l’annonce des jeux qui rejoindront le service ce mois-ci et le moins que l’on puisse dire est que la nouvelle vague n’a rien à voir avec la précédente.

Au menu, on retrouve Yakuza 6 et Yakuza: Like a Dragon, WWE 2K22 (qui arrivera dès le 3 janvier), Evil Genius 2, Judgement, trois épisode de la série Far Cry (décidemment, Ubisoft se joint à la fête chaque mois) ou encore les deux épisodes de La Terre du Milieu. Côté rétro, on aura enfin autre chose que des titres PS3, avec Oddworld : L’exode d’Abe, Ridge Racer 2 ou encore Pinball Heroes. Une sélection plutôt variée où chacun pourrait y trouver son compte, à condition d’être un peu curieux.

Liste complète des jeux Extra et Premium du PS Plus (décembre 2022)

Extra/Premium

WWE 2K22 (disponible à partir du 3 janvier) | PS4

Far Cry 5 | PS4

Far Cry New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor | PS4

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

Premium

Ridge Racer 2 | PS2

Heavenly Sword | PS3

Oddworld: Abe’s Exoddus | PS1

Pinball Heores | PSP

Tous ces jeux seront disponibles pour les abonnés Extra et Premium dès le mardi 20 décembre. Déchargé de grosses licences qui tâchent, si on ne compte pas les Yakuza qui étaient déjà annoncés, cette proposition se retrouve enrichie au niveau de la variété des expériences proposées : gestion, combat, coopération, FPS, les types se suivent et ne se ressemblent pas. Reste un côté rétro encore un peu trop poussif et qui gagnerait à être renforcé, mais ce mois de décembre est légèrement au-dessus de la moyenne en ce qui concerne le PlayStation Plus.