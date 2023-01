Ubisoft Plus – Bientôt du changement pour le service ?

Même s’il ne brille pas forcément autant que les PS Plus, Game Pass et autres EA Play, il ne faut pas oublier l’existence d’Ubisoft Plus, le service de jeux par abonnement dédié au catalogue Ubisoft. Far Cry, Assassin’s Creed, Watch Dogs, tous les titres de l’éditeur, ou presque, sont contenus dans un abonnement au prix unique de 14,99€ par mois. Cependant, selon une récente fuite, cela pourrait changer dans un futur plus ou moins proche.

Après avoir fait irruption sur console cette années via les différents abonnements des constructeurs, Ubisoft Plus pourrait faire peau neuve, notamment en étant plus flexible sur ses propositions et sa grille tarifaire. En effet, le plus gros défaut du service à ce jour est l’impossibilité de personnaliser son expérience : si vous êtes intéressé que par quelques titres, vous devrez vous acquitter de la même somme qu’une personne qui explorera le catalogue plus en profondeur.

Suite à un sondage réalisé par GOG, de nombreux joueurs ont dû lever le sourcil en remarquant qu’à la question 21, des paliers encore inconnus du service Ubisoft Plus étaient cités. On peut ainsi découvrir les noms d’Ubisoft Plus Gold, Ultimate et Deluxe. Trois paliers sur lesquels l’éditeur n’a jamais communiqué, trois nouvelles façons d’accéder au service. GOG auraient-ils vendu la mèche, sans le vouloir ?

Les questions qui restent cependant en suspens sont les suivantes : si l’information se révèle vraie, quels seront le contenu et les avantages de chaque palier ? À quel tarif les différentes versions du service seront-elles proposées ? Et la dernière, et non des moindre, Ubisoft en profitera-t-il pour rendre son service enfin indépendant sur toutes les plateformes, à l’image de l’EA Play qui est un abonnement à part ?

Tant de questions qui devront attendre les informations émanant officiellement d’Ubisoft, qui, on l’espère, ne devrait pas tarder à prendre la parole pour donner des nouvelles de certains de ses titres que l’on attend, certains depuis bien trop longtemps (coucou Beyond Good & Evil 2).