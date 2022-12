Beyond Good and Evil 2 – Mauvaises nouvelles pour les fans

Si vous espérez jouer à Beyond Good and Evil 2 en 2023, alors vous êtes un fieffé optimiste et vous allez devoir affronter la dure réalité. D’après de récentes informations, non seulement le jeu est toujours en préproduction après quinze ans de développement mais manifestement il aurait subi un redémarrage depuis la pré-alpha montrée au public en 2018.

En effet, selon le bien informé Tom Henderson, le jeu serait passé à des phases de test en interne mais aussi en externe, et les rares personnes ayant eu l’occasion de le tester auraient été informées par Ubisoft que Beyond Good and Evil 2 est toujours en préproduction. Des extraits des sessions de tests reçus par Insider Gaming en échange de garanties d’anonymat témoignent d’un jeu qui n’a rien à voir avec la pré-alpha dévoilée quatre ans plus tôt : d’après le journaliste l’on y voit des planètes vierges et des structures grossières en guise de bâtiments. Par ailleurs, les rares surfaces avec des textures les avaient en très faible qualité, « comme si le jeu était joué en très basse qualité » commente Tom Henderson. Il ajoute que rien, en dehors des vaisseaux, ne ressemble à la pré-alpha, suggérant que le jeu a subi un redémarrage quelque part entre la démonstration de 2018 et les tests commencés cet été.

Le journaliste précise qu’il a contacté Ubisoft avant de rédiger son article sur l’état du jeu. L’éditeur français lui aurait alors répondu que le développement du jeu est toujours en cours et que les équipes travaillent avec acharnement pour délivrer un produit à la hauteur des attentes.

La théorie du redémarrage du projet est aussi à mettre en lumière avec la connexion internet obligatoire pour jouer au jeu confirmée en 2018 par les producteurs de Beyond Good and Evil 2, laissant alors planer le doute sur la nature même du jeu et s’il ne serait pas finalement davantage axé sur le multijoueur et les micro-transactions que sur une expérience solitaire d’exploration. Dès lors, peut-être que le redémarrage a eu lieu pour transformer la nature du jeu face à ces inquiétudes et reconstruire le développement avec d’autres objectifs.

Enfin, il est important d’évoquer le fait que Michel Ancel, figure d’Ubisoft et l’un des producteurs du jeu, a quitté l’éditeur pour soit-disant se consacrer à sa passion pour la nature alors qu’en réalité il aurait plutôt été gentiment chassé de la compagnie suite à une enquête interne pour ses méthodes de management toxiques frôlant (ou dépassant) le harcèlement d’employés. Pour rappel, Beyond Good and Evil 2 détient désormais le record de plus long jeu en développement avec sa première bande-annonce sortie en 2008, et il semble bien parti pour détenir ce record pendant encore quelques années au moins.