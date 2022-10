Beyond Good and Evil 2 : un record, à défaut d’une sortie !

A quel moment faut-il s’arrêter de tout recommencer ? Voilà une question que l’on doit se poser chez Ubisoft, alors que Beyond Good and Evil 2 a été teasé pour la première fois il y a un peu plus de 14 ans.

Le jeu est ainsi devenu il y a peu l’œuvre vidéoludique ayant connu la plus longue période de développement, détrônant au passage Duke Nukem – le bien-nommé – Forever.

Duke Nukem Forever went 5,156 days from its announcement in 1997 to its release in 2011.

It has been 5,234 days since the first Beyond Good & Evil 2 trailer was released.

— Brendan Sinclair (@BrendanSinclair) September 28, 2022