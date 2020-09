No Man’s Sky Origins – Une nouvelle extension qui donne envie

Annoncée il y a quelques jours sans plus de détails, la nouvelle mise à jour majeure du jeu d’Hello Games est désormais disponible sur toutes les plateformes, et le moins que l’on puisse dire, c’est que No Man’s Sky Origins nous promet encore de longues heures de jeu.

On se souvient tous du lancement chaotique de ce jeu en 2016 et il aura fallu attendre un bon moment pour voir le jeu nettement s’améliorer au fil des updates apportées pour enfin pouvoir en profiter pleinement. Rappelons que cette nouvelle mise à jour était qualifiée comme “le début de quelque chose de nouveau” par le studio, nous allons donc voir quelles sont les nouveautés apportées.

Pour commencer, un grand nombre de planètes et des biomes inédits ont été ajoutés. Ainsi, il sera possible de trouver des montagnes bien plus impressionnantes ou des crevasses qui rendront l’exploration plus dangereuse. On pourra aussi y découvrir de toutes nouvelles créatures terrifiantes, comme par exemple le ver de sable géant que l’on peut apercevoir dans le trailer.

Des structures gigantesques pourront également être visitées et il sera possible d’y trouver beaucoup de secrets enrichissants ainsi que le lore du jeu. De plus, le mode photo se voit enrichi de nouvelles fonctionnalités afin de capturer les meilleurs moments ou les paysages sublimes que l’on rencontrera.

L’autre grande nouveauté de cette version 3.0, c’est l’ajout de volcans et de nombreux événements météorologiques. Vous serez ainsi amenés à faire face à des chutes de météorites, des incendies, des tornades, des anomalies gravitationnelles ou encore des éclairs menaçants durant les tempêtes. De quoi rendre nos explorations encore plus palpitantes.

Après les nombreux ajouts comme l’update Desolation ou encore l’arrivée des différents véhicules et du mecha, Hello Games a su donner envie aux joueurs de laisser une seconde chance à sa création et on doit dire que l’on est plutôt satisfait du résultat aujourd’hui. L’ajout de nouveaux items et d’améliorations nous pousse toujours plus loin dans l’exploration spatiale.

Cette mise à jour est très importante et possède encore plein d’autres nouveautés que vous pouvez retrouver sur le site officiel du jeu. No Man’s Sky Origins est disponible dès maintenant sur PC, PS4 et Xbox One. On vous laisse, car il est temps pour nous de retourner explorer la galaxie à bord de notre vaisseau.