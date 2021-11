Beyond Good & Evil 2 – Vers l’annulation du projet tant attendu ?

Attendu depuis de nombreuses années maintenant, est-ce que Beyond Good & Evil 2 serait sur le point de tirer sa révérence ? C’est ce que laisse penser les dernières rumeurs tournant autour du projet tant attendu d’Ubisoft. La licence débutée en 2003 a connu un immense succès auprès des joueurs qui attendaient avec impatience la sortie du second opus. Malheureusement 18 ans plus tard les faits sont là, toujours aucune suite à l’horizon et les informations concernant le deuxième volet en préparation se comptent sur les doigts d’une main.

Il est vrai que le jeu a connu de grosses difficultés depuis son annonce en 2008, après 8 années de gel au niveau du développement, le jeu a été rebooté en 2017, laissant ainsi espérer une sortie prochaine pour les fans de la licence. Malheureusement le développement continue à trainer en longueur et malgré le fait que Frederick Duget ait dit en juillet dernier que le projet avançait bon train, Tom Henderson journaliste chez IGN et VGC annonce un pronostic bien plus inquiétant.

Selon ses sources, les développements seraient en plein crise mettant en danger le projet dont l’annulation ne serait plus qu’une question de temps. Parmi les causes invoquées, le journalise pointe du doigt une mauvaise communication au sein de l’équipe. En effet, les développeurs n’arriveraient pas à retranscrire la vision de la division créative, qui est considérée comme peu claire, ralentissant grandement la progression du titre. Face à tant de désaccords, la viabilité du projet serait alors remise en cause par le studio.

Bien entendu, ces informations ne sont pour l’instant que de simples rumeurs. Il ne faut donc pas encore perdre espoir de voir Beyond Good & Evil 2 sortir sur nos machines. Pour rappel, le jeu est toujours prévu pour l’année fiscal 2023-2024, et face à l’ampleur que prennent ces rumeurs, nul doute qu’Ubisoft ne tardera pas à intervenir pour clarifier ces propos.