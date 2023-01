La PS5 arrive (enfin) dans les rayons des magasins !

Voilà un peu plus de deux ans que la PS5 est sortie (c’était le 19 novembre 2020), et il semblerait que la console va enfin faire son apparition dans les rayons des magasins, dont elle est cruellement absente. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Jim Ryan, boss de PlayStation, lors d’une prise de parole au CES de Las Vegas, le grand salon de la tech, qui se tient en ce moment.

“Les livraisons de PS5 se sont améliorées depuis la fin de l’année dernière. Je suis heureux de vous annoncer que Décembre fut le meilleur mois que la PS5 a connu en termes de ventes, et que nous avons désormais vendu plus de 30 millions de consoles dans le monde. Chaque personne qui souhaiterait acheter une PS5 devrait en trouver une beaucoup plus facilement chez les détaillants à partir d’aujourd’hui. ” – Jim Ryan, Président de Sony Interactive Entertainment, au CES 2023.

Au-delà de cette excellente nouvelle pour les consommateurs (nouvelle qui reste toutefois à confirmer), on note l’excellent résultat des ventes de machines, qui surpasse même, date à date, les ventes de PS2, la console la plus vendue de l’histoire, écoulées à 28,7 millions d’unités en Mars 2002 (la machine est sortie en Mars 2000 au Japon). Certes, la comparaison n’est pas tout à fait juste, puisque la PlayStation 2 est sortie de façon progressive d’abord au Japon, puis en Amérique du Nord (en Octobre 2000), et enfin en Europe et en Australie (Novembre 2000), alors que la PS5 est sortie elle, à quelques jours près, à la même date dans le monde entier.

Mais cette dernière a dû faire face à la pénurie mondiale de composants qui a largement entravé sa distribution. Les résultats n’en sont que plus impressionnants. Résultats qui pourraient continuer à progresser si la console devenait effectivement accessible à tout un chacun en magasin. Pour prendre la première place des machines les plus vendues ? Le chemin est encore long, mais, autre point de comparaison, la Nintendo Switch, qui connait les ventes les plus dynamiques de ces dernières années et menace de détrôner la PS2 dans les toutes prochaines années, avait frisé les 35 millions d’unités écoulées deux ans après sa sortie. Là encore, sans le malus des pénuries de semi-conducteurs.

Une belle source de satisfaction pour le constructeur japonais, qui en viendrait presque à effacer la mauvaise nouvelle de la période et l’accueil plutôt froid reservé à la nouvelle formule du PS Plus, qui a perdu deux millions d’utilisateurs entre l’arrivée des nouveaux abonnements et la fin d’année 2022…