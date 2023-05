Un PlayStation Showcase aux allures de State of Play

Ce 24 mai 2023 se tenait la tant espérée, depuis presque 2 ans, conférence de PlayStation devant se focaliser sur les titres first party du constructeur. Une longue absence qui, fatalement, a suscité de nombreuses attentes auprès des joueurs du monde entier. De fait, n’y passons pas par quatre chemins, ce PlayStation Showcase a été une énorme déception, une douche froide comme rarement nous avions subit. Alors certes, à l’évidence, nos rêves étaient un peu trop ambitieux, mais ils étaient à la hauteur de la communication très enthousiaste de Jim Ryan, président de la firme et de tous ces insiders qui y allaient de leurs (supposées) indiscrétions.

Bien sûr, certaines annonces nous ont fait frémir de plaisir, à commencer par la confirmation de l’arrivée du remake du l’incroyable Metal Gear Solid 3: Snake Eater (affublé d’un delta en lieu et place du chiffre). Pas besoin de trop s’emballer néanmoins car son développement en est probablement qu’à ses balbutiements et on se contentera donc pour le moment d’un rapide teaser en image de synthèse avant sa sortie éventuelle en 2024 voire 2025. Bien plus proche de nous cependant, on a eu droit dans la foulée de cette séquence à la révélation d’une compilation (remaster ou portage, le mystère est encore entier) des trois premiers Metal Gear Solid. Cette « Master Collection » est prévue pour débarquer dès cet automne. Et si l’absence du quatrième épisode (par exemple) vous chagrine, vous pouvez vous rassurer, la mention « Vol. 1 » ne laissant que peu de place au doute quant à un second coffret.

Mais le clou du spectacle était bien évidemment la longue séquence de gameplay de Marvel’s Spider-Man 2 qui sera à n’en pas douter la grosse exclusivité PS5 de la fin d’année. Une suite clairement dans la continuité de l’opus de 2018 qui, s’il ne réinventait pas la roue, était un excellent jeu d’action en monde ouvert. Avec son nouveau super-vilain, Kraven, la présence de Spidey, parasité par Venom et les nouvelles pirouettes de Miles Morales, il y a de fortes chances que l’on retombe dans les filets des hommes araignées.

L’autre grosse sensation du PlayStation Showcase selon nous était la découverte de Phantom Blade Ø. Oui, s’il fallait encore l’avouer, on est très fan de souls-like et le titre du studio chinois Cruelman Studio, avec un gameplay semblant osciller entre Wo-Long: Fallen Dynasty et Ghost of Tsushima, nous a furieusement donner envie de voir ce qu’il a dans le ventre. Il nous faudra cependant faire montre de patience puisque aucune date n’a été avancée dans l’immédiat pour ce projet à destination de la PS5. N’oublions pas aussi d’évoquer les séquences de gameplay plutôt réussies d’Assassin’s Creed: Mirage, qui sortira le 12 octobre 2023, ou d’Alan Wake 2 (qui nous déçoit cependant en ne sortant pas en version physique), deux titres qui, on l’espère, tiendront les belles promesses formulées dans ces nouvelles images.

À côté de cela, pas grand-chose de plus à nous mettre sous la quenotte. On exagère un peu, évidemment, mais cela reste néanmoins notre ressenti général. Bien sûr, nous sommes ravis d’avoir pu entrevoir quelques images de The Talos Principle 2, le premier opus étant une merveille de puzzle-game. The Plucky Squirre sera sans doute une petite pépite à découvrir, tout comme Sword of the Sea ou Neva (respectivement par les développeurs d’Abzu et Gris). Mais tout aussi prometteurs que soient ces projets indépendants, ces titres n’ont pas pour vocation de faire vendre des PS5 (bien que de toute façon, même sans jeux, la console se vende par palette).

Et donc, maintenant que l’on a passé les annonces qui nous ont le plus fait vibrer, c’est au tour de notre frustration de parler de ce PlayStation Showcase. Où étaient ses gros studios first party ? Où était Naughty Dog et son mode multijoueur de The Last of Us Part 2 ? Où était Bend Studio, en hibernation depuis la sortie de Days Gone ? Où était Sucker Punch qui préparerait un Ghost of Tsushima 2 ? Où était Blue Point dont les projets ont été teasés il y a un bon moment maintenant. Bref, où était PlayStation ?

Les plus taquins pourraient dès lors nous rétorquer que la conférence s’est ouverte sur le studio de Jade Raymond, Haven, récemment acquis par le constructeur japonais, ou Bungie, également dans son escarcelle, et ils n’auraient pas tort, du moins en théorie. Car ce qui fait l’ADN de PlayStation et qui a pavé son succès au fil des générations, ce sont les AAA d’action-aventure solo. Les voir se perdre dans des projets multi-joueurs, game as a service, « Fortnitisés » à l’extrême comme ce que l’on pressent pour Fairgame$ (la symbolique involontaire du braquage et de la pluie de dollars durant son trailer ne nous a d’ailleurs pas échappée) et tant d’autres titres annoncés pendant le PlayStation Showcase nous inquiète énormément.

Rien de plus rassurant du côté du PSVR 2 également. Resident Evil 4 aurait pu être une locomotive pour le casque de PlayStation (à défaut d’avoir un projet interne) mais l’absence d’un horizon de sortie risque de freiner ceux qui hésitaient à s’équiper. Et tout aussi sympathiques que puissent être Arizona Sunshine 2, Crossfire Sierra Squad ou Synapse, ils ont à peu près zéro chance de provoquer un acte d’achat de la part du public. Quant à Beat Saber, tout excellent soit-il (probablement la meilleure expérience musicale à vivre avec un casque), s’il n’a pas déjà fait acheter un PSVR1, un Meta Quest ou n’importe quel autre casque, ce n’est pas son portage sur le nouveau casque de PlayStation qui va provoquer plus de remous commerciaux.

Même constat donc pour la VR de PlayStation. Rien à se mettre sous la dent, et, ce qui est plus inquiétant encore, aucun projet de la part du constructeur lui-même. On a l’impression que les dirigeants de PlayStation ont validé la production de casque pour faire plaisir / récompenser quelques personnalités de la firme, mais pour les jeux, il faudra patienter car il y a d’autres choses à faire avant, comme des écouteurs ou une « mablette » de WiiU couplée à une Dualsense (le Project Q) qui, en n’autorisant que le jeu à distance (et donc avec obligatoirement une connexion wifi pour streamer le jeu), a tout du matériel anachronique.

What a good looking group 😎 pic.twitter.com/eDZo8vTXtB — Xbox (@Xbox) May 24, 2023

Un PlayStation Showcase aux allures de State of Play finalement, tant PlayStation était absent de sa propre conférence. Même Xbox, faisant généralement profil bas après une prise de parole de son concurrent principal, s’est permis un joli tacle à la gorge en un tweet bien senti. Il y a des signes qui ne trompent pas, quand ton adversaire se moque de ton mouvement, c’est que tu as glissé sur une peau de banane, et même si avant de glisser, tu as réussi à faire de jolis saltos, c’est au final de la chute dont on se souvient, et hier, PlayStation à chuté.