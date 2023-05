Project Q – Sony à contre-temps ?

Parmi les révélations du PlayStation Showcase de ce mois de mai 2023, il y a eu la confirmation du Project Q, un accessoire permettant de streamer sa PlayStation 5 sur une « mablette », comme on appelait le contrôleur Wii U. Il s’agit en fait d’un écran 8 pouces comme inséré au milieu d’une manette DualSense, qui comporte tous les boutons d’une manette PS5 classique. Rien d’autre, pas de RAM, ni de GPU, ou en tous cas, rien de notable en termes de puissance, puisque l’accessoire ne fera rien tourner par lui-même, mais affichera simplement les jeux qui tourneront sur la PlayStation 5. Ce n’est ni plus ni moins que la fonction Remote Play, qui permettait de jouer à sa PS4 sur PS Vita, et ce dès la sortie de l’avant dernière console de Sony, en 2013 !

Sony bénéficiait alors déjà d’une fonctionnalité qui participera ensuite au succès de la Switch : la modularité de ses expériences de jeu sur PS4, à la fois dans le salon, mais aussi dans son lit ou en déplacement… Une fonctionnalité qui n’a jamais été poussée par Sony, qui fonctionnait pourtant très bien pour le peu qu’on dispose d’une connexion internet assez solide.

La grosse différence entre le nouvel accessoire Project Q et le Remote Play sur PS Vita, c’est que ce dernier était une sorte de bonus ajouté à une console qui se suffisait déjà à elle-même. On ne refera pas la critique de la PS Vita ici, mais la console était un superbe objet de jeu, avec son écran OLED et une ludothèque intégrant son lot de grands titres (Persona 4 Golden, Tearaway, les jeux Vanillaware…). Son plus gros défaut fut l’absence de soutien de son propre constructeur, qui la désavoua à peine 2 ans à peine après la sortie de la machine.

Alors pourquoi ressortir l’idée du Remote Play des cartons plus de 10 ans après ? Et pourquoi pousser cette fonctionnalité aujourd’hui, après l’avoir mise sous le tapis à l’époque où elle était encore un véritable argument marketing, 5 ans avant la sortie de la Switch ? Est-ce, justement, le succès insolent de la petite console de Nintendo qui force Sony à essayer de plus ou moins s’aligner sur la mode de l’hybride ? Après qu’il a lancé un ersatz de Game Pass avec son « nouveau » PS Plus, on pourrait s’étonner que celui qui garde l’image de leader de l’industrie joue alors à ce point les suiveurs…

Mais surtout, on peut regretter que Sony semble aujourd’hui courir comme un poulet sans tête : un casque VR d’excellente facture, mais sans jeu flagship et disposant seulement d’un catalogue de portages ; une paire d’écouteurs bluetooth que personne n’avait réclamée ; et ce Project Q, accessoire d’accès à distance qui permettra, finalement, ce que permet déjà un téléphone portable couplé à une manette de type Backbone, vendue une centaine d’euros… Autant de ressources allouées au développement d’accessoires dont on ne comprend pas bien à qui ils s’adressent qui auraient pu, peut-être, être mieux employées.

Car dans le même temps, côté jeux – ce qui est quand même le cœur d’un écosystème dans l’industrie du gaming ! – les grandes expériences narratives solos semblent oubliées au bénéfice d’une multiplication de shooters multijoueurs répondant à la nouvelle ambition du japonais : le jeu service. Que PlayStation veuille se diversifier, et tenter de se créer un succès propre à la Fortnite, évidemment ! Que cela se fasse au détriment du cœur de l’identité qu’a construite PlayStation depuis un peu plus de vingt ans, par contre, nous inquiète un peu plus pour l’avenir du catalogue… L’absence de toute nouvelle de Naughty Dog lors du PlayStation Showcase a d’ailleurs fait beaucoup parler…

Oui, Spider-Man 2 sera un succès, et probablement un bon jeu, mais il viendra aussi nous resservir une soupe qui était, certes savoureuse, mais déjà un peu tiède lors du premier épisode. La prochaine grosse exclusivité Final Fantasy XVI, sera accueillie à bras ouverts, mais reste un jeu third party. Et ensuite… ? Le Project Q trouvera peut-être son public, après tout, à condition d’avoir des jeux à streamer…