Mauvais résultats et polémiques en série, Sony prend le contrôle total de Bungie

Acquis par Sony en 2021, Bungie avait jusqu’ici bénéficié d’un statut particulier, conservant une large indépendance managériale. Mais cette ère prend fin. Lin Tao, directrice financière de Sony, a confirmé que le studio allait perdre son autonomie pour être pleinement intégré au sein du groupe PlayStation Studios.

Cette prise de contrôle n’est pas une surprise, elle était même inscrite dans l’accord d’acquisition initial. Le contrat prévoyait en effet qu’en cas de résultats financiers jugés insuffisants, Sony aurait le droit de dissoudre le conseil d’administration de Bungie et de prendre les rênes. Toutes les informations de ces derniers mois pointaient dans cette direction : le studio a enchaîné les vagues de licenciements, d’abord 100 personnes en 2023 puis 220 personnes en 2024, tandis que plus d’une centaine de vétérans du studios ont rejoint teamLFG, nouveau-né des studios Playstation, faisant donc approcher le nombre total à environ 500 départs.

Des tensions internes du côté de Destiny 2

Ces vagues de départs successives ne sont que la partie émergée de l’iceberg des problèmes. Le management est également pointé du doigt pour divers comportements toxiques, créant un climat délétère. L’équipe en charge de Destiny 2 aurait vu plusieurs de ses idées, notamment le fait de passer à un système d’abonnement pour redynamiser le jeu, refusées sans ménagement par une direction obnubilée par la maximisation des revenus à court terme. Un ancien employé avait d’ailleurs confié :

« Si l’idée ne venait pas d’eux (le management), cela ne valait pas le coup de la développer. »

Un Marathon qui se transforme en course d’obstacles

Le futur jeu du studio, Marathon, n’a pas été épargné par les polémiques. Son développement ressemble à un véritable parcours du combattant, jalonné de polémiques : le licenciement de son directeur pour comportement inapproprié (suivi d’un procès), des accusations de plagiat sur des assets artistiques que le studio a dû reconnaître, et enfin, quand le moral de l’équipe était déjà au plus bas à la suite de tous les problèmes précédents, une bêta fermée aux retours si négatifs qu’elle a conduit au report du jeu à une date indéterminée.

Un renouveau pour Bungie sous Playstation Studios ?

Face à cette dynamique catastrophique, l’intervention de Sony apparaît comme une dernière tentative de sauvetage avant de toucher le fond. L’enjeu est de taille, car Marathon est l’un des derniers espoirs de la stratégie live-service du constructeur, une stratégie qui a globalement échoué. Seul Helldivers 2 a réussi à se faire une place, la plupart des autres projets ayant fini annulés, parmi lesquels The Last Of Us Factions, mais également un jeu développé par Bluepoint, un jeu dans l’univers God Of War, et bien d’autres. Concord quant à lui aura réussi à sortir, mais a été un échec retentissant qui fera date dans l’univers du jeu vidéo et laissera forcément des traces.

Marathon porte donc sur ses épaules le poids de cette stratégie. Lin Tao a précisé que l’objectif restait une sortie avant la fin de l’année fiscale (soit donc avant 31 mars 2026), mais a immédiatement tempéré en ajoutant qu’aucune date n’était gravée dans le marbre. Une manière de confirmer que le chemin est encore long avant que Marathon puisse, peut-être, franchir la ligne d’arrivée.