Sony concentré sur la PS6… au détriment de la PS5 ?

Alors que Nintendo vient d’inaugurer il y a quelques jours la Switch 2, Sony semble se préparer à l’après PS5. Lors de la dernière réunion de Sony Group Corporation, le président de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, a partagé quelques confidences sur la stratégie que la firme compte déployer dans les années à venir. Et forcément, quand il s’agit d’avenir, il est impossible de ne pas évoquer la future console du constructeur.

La génération PlayStation 5 est environ à mi-parcours et a été rejointe il y a quelques mois par sa petite sœur, la PS5 Pro. Sony regarde pourtant déjà vers la suite. Nishino a confirmé que le développement de la PlayStation 6 est bel et bien en cours, et qu’il représente une priorité stratégique pour l’entreprise.

« Le futur de notre plateforme est au cœur de nos décisions actuelles. »

Un coup de poignard pour les joueurs PS5 ?

Cette petite phrase pourrait provoquer la grogne des détenteurs d’une PlayStation 5. Après les soucis d’approvisionnement qui ont conduit Sony et ses partenaires à poursuivre le développement de jeux sur PS4 malgré la sortie de la PS5, la dernière console de Sony peine à marquer les esprits. Peu d’exclusivités (définitives, ou au moins de 12 mois) ont réellement marqué l’écosystème et justifient, à elles seules, l’achat d’une PS5 plutôt qu’un autre système.

Bien sûr, il y a eu Returnal, Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI, Ghost of Tsushima ou encore Spider-Man 2, pour ne citer qu’eux, mais cela reste bien maigre en comparaison des générations précédentes de consoles Sony. Certains pourraient avoir le sentiment que la PS5 n’en est encore qu’à ses débuts, et qu’elle aurait besoin d’être nourrie de nombreuses exclusivités. Mais c’est sans compter sur la nouvelle politique de Sony.

« Nous avons désormais un large écosystème de joueurs très engagés sur PS5 et PS4. Il y a donc, naturellement, un énorme intérêt pour notre prochaine stratégie matérielle. »

Sony affirme ainsi vouloir maintenir un écosystème cohérent entre les générations, à l’image de ce qui s’est fait entre la PS4 et la PS5. Cela implique une rétrocompatibilité probable, mais aussi la possibilité de voir la PS5 et la PS6 cohabiter pendant plusieurs années. Ce qui veut dire qu’en plus des Intergalactic, Marvel’s Wolverine, Death Stranding 2 ou Ghost of Yotei, on peut s’attendre à de nombreux jeux pas encore annoncés qui sortiront à cheval sur PS5 et PS6. De quoi rassurer les joueurs.

Une console physique avant tout !

Alors que certains pariaient sur une transition vers le tout cloud, Sony reste fidèle à son ADN : une console physique puissante au centre de l’expérience. Ce qui signifie que l’entreprise ne va pas suivre le virage 100 % cloud que semble amorcer Microsoft, ni se tourner vers une console mobile comme Nintendo. Comme le dit Nishino :

« Le streaming dans le cloud progresse bien d’un point de vue technique, mais la stabilité du réseau de bout en bout est hors de notre contrôle. De plus, le coût par temps de jeu, plus élevé que sur les consoles traditionnelles, reste un défi. Le cloud gaming offre de plus en plus aux joueurs une option supplémentaire pour accéder au contenu, mais nous sommes convaincus que la majorité des joueurs continuent de souhaiter jouer en local, sans dépendre des conditions du réseau. »

Le physique reste donc au cœur des priorités de Sony. Et au vu de cette annonce, il semblerait que cela ne concerne pas uniquement les consoles, mais également les jeux ! Une bonne nouvelle pour les amoureux des boîtes, mais aussi pour tous les futurs détenteurs de PS6, qui pourront faire jouer la concurrence entre magasins pour s’offrir leurs jeux au meilleur prix. On peut donc aisément imaginer une console à l’instar de la PS5 Pro : avec un lecteur physique vendu séparément. Une solution plus simple à gérer que deux modèles distincts (physique vs digital).

C’est pour quand ?

Bien que l’entreprise n’ait donné aucune fenêtre de sortie, les cycles de vie précédents (PS4 en 2013, PS5 en 2020) laissent penser que la PS6 pourrait arriver au plus tôt fin 2027, voir 2028.

Quoi qu’il en soit, Sony semble avoir tiré les leçons de ses errements passés. Après avoir tenté de délaisser les jeux solo narratifs au profit des jeux-services, l’entreprise semble avoir changé son fusil d’épaule et souhaite désormais s’appuyer sur ses points forts : une console puissante et des expériences solo immersives.

L’avenir semble radieux pour la marque aux 65 millions de PS5 vendues dans le monde. Reste à savoir si la PS6 saura faire encore mieux.