PlayStation Plus – Plus les joueurs paieront, plus ce sera cher ?

Netflix, Spotify… on a de plus en plus l’habitude de voir les services à souscription monter leurs prix : il semblerait que Sony prévoit de leur emboiter le pas avec le PlayStation Plus… parce que les joueurs le veulent bien ! C’est lors d’une récente présentation sur le segment Game & Network Service de Sony que Hideaki Nishino, président de Sony Interactive Entertainment, l’explique.

Les hausses de prix déjà effectuées, au cours de l’année fiscale 2023, n’ont pas découragé les joueurs. Entre 2022 et 2025, sur l’intégralité des personnes abonnées au PlayStation Plus, le pourcentage d’abonnés au PlayStation Plus Premium a augmenté de 5% (pour un pourcentage final de 22%), pour le PlayStation Plus Extra, ce sont 3% d’utilisateurs supplémentaires (pour un total de 16%) qui ont été enregistrés.

Pourtant, la hausse de prix n’a pas été négligeable : dans certains pays, l’abonnement annuel a été augmenté de 35%. Alors, Sony justifie cela par une amélioration du service, de nouveaux avantages… Cependant, la réalité, à moitié assumée, c’est que le service doit devenir plus rentable.

Payer son PlayStation Plus plus cher… mais pourquoi ?

D’après Hideaki Nishino, si augmentation du prix il devait y avoir, ce serait également l’occasion d’améliorer le contenu proposé. Cependant, inutile de retenir son souffle : les sorties récentes resteront exclusives à l’achat. Une volonté des dirigeants de Playstation qui s’oppose au modèle du Game Pass d’Xbox, ou de celui des diverses plateformes de streaming, qui donnent souvent très rapidement accès aux nouvelles sorties.

Plus que de promettre un contenu ou une qualité meilleure, Playstation se félicite : les joueurs ont continué d’améliorer leurs abonnements malgré les hausses de coûts. Pourtant ces hausses avaient déjà été lourdement critiquées, le service serait devenu à la fois trop cher et trop restrictif dans certaines régions.

Cela dit, comme souvent, la seule métrique comptant réellement, celle du porte-monnaie, donne à PlayStation et Sony le feu vert pour continuer cette politique « d’ajustement tarifaire ». En même temps, du moment où l’abonnement (sous sa forme standard) est nécessaire pour pouvoir jouer en ligne, le joueur est déjà investi dans le service et peut plus facilement à nouveau mettre la main au porte monnaie pour des services supplémentaires.

Il est fort probable que ce ne soit pas non plus une unique augmentation qui soit à venir. Alors que les consoles sont, par dessein, peu rentables, voire vendues à perte, les systèmes d’abonnement, que ce soient le Game Pass ou le PlayStation Plus, deviennent un élément important dans la stratégie des studios, au delà de leur rôle en tant que service.

Si Hideaki Nishino est forcément resté très vague, reste que le système d’augmentation du PlayStation Plus, qui varie selon les régions, pourrait mener à des augmentations plus importantes dans certaines régions s’il venait l’envie d’harmoniser les tarifs. Difficile de savoir à quel point le PlayStation Plus standard est concerné : puisqu’il porte les modes en ligne de tous les jeux de la console, une hausse de prix pourrait mener à une levée de boucliers plus importante que pour les deux autres tarifs.

Il est donc logique que la stratégie de Sony, en tant que constructeur, se concentre autour d’un PlayStation Plus toujours plus cher. Pour autant, à quel point les joueurs suivront ? Est ce que cette tendance, observée sur ces trois dernières années pourra se maintenir, alors que PlayStation reste farouchement opposé à l’idée de mettre ses titres les plus récents sur le service ? Si ces systèmes d’abonnement ont depuis longtemps été normalisés, attention à ne pas dépasser la limite : même Netflix a pu, un temps, observer une chute des abonnements…