Augmentation des prix du Xbox Game Pass – La FTC s’en mêle

Aux Etats-Unis, la FTC (Commission Fédérale du Commerce) est l’agence indépendante en charge des droits des consommateurs et du contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Elle s’est mêlée à de nombreux dossiers épineux depuis sa création en 1914, arrivant régulièrement à faire pencher la balance du côté des consommateurs. Récemment dans le monde du jeu vidéo, elle a pris une part importante aux négociations de rachat d’Activision/Blizzard par Microsoft, n’hésitant pas à montrer sa forte réticence à cette opération lors de ses différents passages à la barre. L’appel de la décision finale est d’ailleurs toujours en cours d’examen.

Depuis une semaine, la firme américaine est de nouveau dans l’oeil du cyclone, cible de nouvelles critiques de la FTC et d’une partie du grand public. En cause, le changement de politique tarifaire autour du Xbox Game Pass. Pour rappel, Microsoft vient d’annoncer une hausse des prix de son service et la création de différents niveaux de prestations, et la pilule a du mal à passer. Evidemment, ce n’est pas l’augmentation en elle-même qui choque, car elle est calquée sur l’inflation générale du marché, mais le fait qu’elle s’accompagne de ce qui est vu par la FTC comme une « dégradation du service ».

L’agence de régulation commerciale américaine s’est exprimée pour l’occasion dans un message adressé à la justice. Le ton est on ne peut plus clair: on vous avait prévenu. Et c’est plutôt vrai. La FTC avait en effet mis en garde quant à une augmentation des tarifs à moyen terme chez Microsoft après le deal avec Activision, là où la firme de Richmond s’était à l’époque défendue, promettant de ne pas y toucher.

La commission, rappelle que bizarrement, le prix du Xbox Game Pass augmente au moment de l’arrivée de Call of Duty: Black Ops 6 sur le service. Alors que Microsoft avait annoncé que l’acquisition d’Activision/Blizzard allait rendre le plus grand nombre de jeux disponibles au plus grand nombre de joueurs, la FTC répond que ce n’est plus le cas avec la nouvelle politique, le nouvel abonnement standard ne permettant plus d’accéder aux jeux day-one. En résumé, soit vous optez pour la version Ultimate (et l’augmentation de prix qui va avec) et Call of Duty sera votre, soit vous en restez à la version standard, et le dernier né de la saga ne sera pas disponible à moins de patienter ou de payer le prix fort du jeu complet.

La dégradation du service estimée par la FTC est réelle lorsqu’on s’arrête aux faits. En effet, les joueurs qui opteront pour la version standard paieront sensiblement le même prix pour un service moindre, amputée des jeux day-one et de la possibilité de jouer en streaming. Rappelez-vous des campagnes de pubs pour le Game Pass il y a quelques mois, essentiellement centrées sur ces deux arguments de vente.

C’est bien une partie de l’âme du service qui part en fumée et la politique générale de Xbox qui continue d’interpeller. D’autant plus que la fermeture de nombreux studios ces derniers mois ne laisse pas présager d’un avenir radieux pour les petits studios sur le Game Pass, autre argument jouant en faveur d’une dégradation de l’offre.

Pour le moment, la FTC n’a pas intenté d’action en justice supplémentaire contre Microsoft mais se réserve le droit d’ajouter de nouveaux éléments au dossier en appel en cours. Il va falloir de bons avocats à la firme américaine pour arriver à expliquer l’augmentation de ses tarifs en l’associant à l’inflation, sans la lier de près ou de loin à l’acquisition d’Activision/Blizzard. Dans le cas contraire, l’addition pourrait être salée.