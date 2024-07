Les prix du Xbox Game Pass augmentent avant la sortie de Call of Duty

L’affaire avait suscité interrogations, tergiversations, et rumeurs… Call of Duty, désormais propriété de Microsoft, allait-il arriver « day one » sur le Game Pass ? Et alors, vu la place qu’occupe le jeu dans les ventes, l’abonnement de Microsoft allait-il augmenter, ou se doter d’une marche spécifique incluant le ou les jeu(x) Call of Duty ? Puis, avec un segment du dernier Xbox Games Showcase consacré à CoD, l’inscription de Black Ops 6 au catalogue du Game Pass fut confirmée sans qu’aucun changement tarifaire ne soit annoncé, l’affaire a été oubliée. Jusqu’à aujourd’hui.

Xbox annonce en effet très officiellement une nouvelle gamme de prix pour son abonnement de jeux à volonté, et le changement majeur concerne l’accès aux jeux « day one ». Une nouvelle marche arrive en effet dans la brochure tarifaire ressemblant au Game Pass Console actuel, avec l’accès à la totalité du catalogue, mais sans l’accès aux jeux « day one ».

Concrètement, voici les nouvelles formules à venir dès cet été :

la plus petite formule, le Game Pass Core, offrant une sélection réduite de jeux et la possibilité de jouer online, existe toujours, et reste facturée 6,99€ par mois. Le tarif annuel en revanche prend 10€ à 69,99€ contre 59,99€ aujourd’hui.

le Game Pass Console disparait. Les abonnés ayant opté pour une facturation mensuelle renouvelée automatiquement peuvent conserver leur abonnement aux conditions actuelles à condition de ne pas arrêter le renouvellement automatique, et ce jusqu’octobre 2025 maximum, après quoi, il faudra se résoudre à passer à une autre formule.

le Game Pass Standard remplace le Game Pass Console. Les nouveaux abonnés n'auront plus accès à la formule Console et se verront proposer ce Game Pass Standard. Proposé au prix Console (10,99€ / mois), la formule Standard ressemble exactement à la formule qu'elle remplace, mais sans l'accès aux jeux « day one » . Au bout de combien de temps ceux-ci seront-ils disponibles pour les abonnés à la formule Standard ? Xbox n'a pas encore communiqué sur la chose…

. Au bout de combien de temps ceux-ci seront-ils disponibles pour les abonnés à la formule Standard ? Xbox n’a pas encore communiqué sur la chose… le Game Pass Ultimate devient l’unique moyen d’accéder aux jeux « day one » sur consoles . Le service n’est pas modifié (accès console et PC, EA Play inclus…), mais le prix prend quelques euros : passant de 14,99€ à 17,99€. Pour les membres déjà abonnés, cette augmentation n’interviendra qu’en septembre, leur laissant le temps d’annuler leur abonnement s’ils le souhaitent.

le Game Pass PC ne change pas non plus, continuera de proposer des jeux « day one », mais passe de 9,99€ à 11,99€.

Rien dans l’article de Microsoft n’indique que cette augmentation est relative à l’arrivée de Call of Duty Black Ops 6 au catalogue. Cependant, au regard des tractations constatées il y a quelques semaines, difficile de ne pas faire le lien.

On l’a vu, Hellblade 2 ne fut qu’un demi-succès, se hissant tout de même à la 12ème place des jeux ayant généré le plus d’engagement en mai, mais seulement à la 12ème place (les chiffres de ventes n’étant pas une donnée pertinente pour les jeux Game Pass, les analystes mesurent « l’engagement » : nombre de téléchargements, temps passé sur le jeu…). Sans être un plantage total, les performances du jeu de Ninja Theory n’ont pas été suffisantes pour faire du titre un moteur pour le Game Pass.

Nul doute que ce rôle incombe désormais à Call of Duty. Si l’arrivée au catalogue de Black Ops 6 ne permet pas de véritable bon du nombre d’abonnements, il est possible que Microsoft s’interroge sur la pérennité du service…