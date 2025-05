Team LFG : Sony parie encore sur le jeu-service malgré les revers

La semaine dernière, Sony a surpris l’industrie en annonçant l’arrivée d’un nouveau membre au sein de la famille PlayStation Studios : Team LFG. Cette annonce intervient dans un contexte particulier pour Sony, qui a décidé ces dernières années plusieurs fermetures de studios, à l’image de Firewalk (responsable du défunt Concord) ainsi que des vagues de licenciements ayant touché divers développeurs de la branche PlayStation. Avec cette initiative, Sony confirme vouloir néanmoins persévérer dans sa stratégie axée sur les jeux-services.

D’après les informations partagées sur le blog PlayStation, Team LFG rassemble des vétérans de l’industrie, avec des talents issus de Bungie, studio à l’origine du succès Destiny, mais également des développeurs ayant contribué à des titres multijoueur majeurs tels que League of Legends, Fortnite ou encore Roblox. Fort de ces CV impressionnants, le nouveau studio est déjà à pied d’œuvre sur son premier projet, qui, sans grande surprise compte tenu de l’expertise de ses membres et de l’acronyme « LFG » signifiant « Looking for Group », se positionnera comme un jeu service multijoueur.

Dans son communiqué de présentation, Team LFG a partagé sa vision et ses ambitions :

« Nous sommes poussés par notre volonté de créer des jeux dans lesquels les joueurs pourront tisser des liens, trouver une communauté et éprouver un véritable sentiment d’appartenance. »

De plus amples détails ont également été dévoilés concernant la nature de ce projet encore mystérieux :

« Notre premier jeu sera un jeu d’action en équipe qui puise son inspiration dans les jeux de combat, les jeux de plateforme, les MOBA, les simulateurs de vie et autres jeux mettant en scène des batraciens. Les joueurs évolueront dans un monde léger et débordant d’humour, mêlant mythes, science-fiction et fantasy »

Toutefois, cet enthousiasme affiché pourrait être tempéré par une certaine appréhension de la part des joueurs. Ces derniers mois ont été marqués par des déceptions notables dans le domaine des jeux-services, avec des titres ambitieux peinant à trouver leur public ou fermant leurs portes prématurément. De plus, les réactions aux récents trailers de Marathon, futur jeu de Bungie, montre également une lassitude face à ce style de jeu. Face à ces échecs, l’annonce d’un énième jeu multijoueur en ligne pourrait engendrer un scepticisme quant à la capacité de Team LFG à proposer une expérience véritablement novatrice et pérenne.

Malgré ces échecs et des projets annulés, Sony n’a semble-t-il pas abandonné sa stratégie orientée sur les jeux-services, en espérant que le futur titre de Team LFG ne rencontre pas le même sort que Concord. La pression sera d’autant plus forte sur les épaules de ce nouveau studio pour convaincre les joueurs et prouver que Sony a tiré les leçons de ses tentatives passées dans ce genre particulièrement exigeant. L’avenir nous dira si Team LFG parviendra à transformer cet espoir en succès concret et à offrir une expérience multijoueur à la hauteur des attentes.