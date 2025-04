Marathon – Bungie met le paquet dans sa présentation

On vous en parlait il y a quelques jours : les équipes de Bungie ont sorti une présentation détaillée de Marathon, le prochain jeu important du studio. Avec de multiples bandes-annonces mettant l’accent tantôt sur le gameplay, tantôt sur le contexte général du titre, c’est également la date de sortie du jeu qui a été révélée. Marathon sera disponible le 23 Septembre, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Pour les plus impatients, en s’inscrivant sur le Discord officiel du jeu, il sera possible d’être sélectionné pour un test alpha, qui aura lieu du 23 avril au 4 mai. Pour en finir avec les informations pratiques, on sait d’ores et déjà que Marathon ne sera pas un free-to-play, il fonctionnera cependant sur un modèle saisonnier comme la plupart des jeux actuels.

Fonctionner comme la plupart des jeux actuels, c’est le moins qu’on puisse dire. La nouvelle mouture de la licence, dont le dernier opus en date est sorti en 1996, garde finalement peu de chose de la licence dont elle tire son nom. Tout d’abord, c’est un jeu entièrement multijoueur, sans campagne solo. Plus exactement, le jeu sera fondé sur un modèle entièrement compétitif.

En équipe de trois, les joueurs devront traverser l’une des six cartes disponibles pour récupérer et rapporter des objets. Il s’agit d’un style de jeu très classique pour un shooter d’extraction, qui devrait être pimenté par les diverses aptitudes dont disposeront les différents personnages jouables.

Certaines bandes-annonces ont été un peu plus loquaces sur le contexte narratif du titre. S’il ne faut pas s’attendre à un scénario linéaire, Bungie s’est tout de même payé le luxe d’avoir un court-métrage réalisé par Alberto Miego, dont le studio est derrière la série Love, Death & Robots. Dans ce court métrage, on voit mis en scène les Coureurs, des mercenaires armés jusqu’aux dents se rendant sur la planète Tau Ceti IV pour récupérer des ressources abandonnées après la fuite des humains.

Si la manière dont est pensée le gameplay du jeu ne laisse pas beaucoup de place au récit, il est clair que Bungie tiendra tout de même à créer un univers riche, qui pourrait justifier le format saisonnier, épisodique, du titre. Il nous parait évident, au vu de la direction artistique et du court-métrage présenté en fin d’annonce, que Bungie ne souhaite pas en rester là sur ce que Marathon peut nous raconter.

Cette longue présentation de Marathon est intrigante. Si le jeu, sur ses mécaniques et son gameplay ne semble pas sortir des sentiers battus, cela ne veut pas pour autant dire que le titre ne porte pas d’ambition.

En tant que shooter d’extraction, Marathon se place dans une niche où il pourrait devenir une référence en tant que triple A disposant du soutien de Bungie. Pour en arriver là, on ne demande pas forcément au jeu de nous émerveiller de complexité mécanique : un gameplay simple, s’il est pensé de manière efficace, peut être la porte d’un superbe jeu compétitif.

Pour autant, cela reste un pari risqué : d’un côté, le studio profite du nom d’une licence mythique, mais choisit de ne pas reprendre ce qui en a fait la force à l’époque. De l’autre, le modèle économique du titre est lui aussi dans un entre-deux qui pourrait lui faire du tort.

Bungie laisse supposer un prix qui ne serait pas excessif, pour autant, cela reste une barrière à l’ère où beaucoup de jeux-services choisissent le modèle entièrement free-to-play. Si la direction artistique ainsi que les références de l’équipe faisant le jeu laissent présager un résultat léché, il n’est pas certain que cela suffise.

Ce qui reste certain, c’est que Bungie a une grande confiance dans son projet. En témoigne la liste d’objets déjà disponibles sur la boutique du studio : près de 70€ le sweat à capuche avec le logo du jeu sur le torse, tout de même !