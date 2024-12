Bungie recrute des fans pour les payer moins

Accepteriez-vous d’être embauché pour un moindre salaire si cela vous permet de travailler pour un studio que vous aimez, ou sur une franchise de jeu avec laquelle vous avez grandi ? Dilemme absurde pour certains mais compromis acceptable pour d’autres, et Bungie en est plus que conscient.

On ne présente plus Bungie, le studio californien derrière les franchises légendaires que sont Marathon, Halo et Destiny. Des franchises incontournables pour toute une génération et des jeux multijoueurs avec lesquels des dizaines de milliers de joueurs ont grandi. Des joueurs qui ont ensuite fait des études, réalisé de l’animation 3D en amateur ou du codage pour un autre secteur industriel, en bref un vivier de talents convoité allègrement par le studio.

Durant une interview pour IATSE, l’ancien juriste en chef de Bungie Don Mcgowan a ainsi révélé que le studio n’hésitait pas à embaucher des fans à dessein. D’après lui, ces derniers représenteraient en effet une main d’oeuvre permettant à l’employeur « de s’en tirer avec des salaires moindres » , car « nous avons embauché des fans car des fans sont disposés à travailler pour un salaire plus bas ». Une philosophie cynique que l’ancien manager assure répandue au sein du studio : « nous avons utilisé ce procédé sans vergogne à Bungie ».

Il explique également que dans l’industrie du jeu vidéo il est mal vu d’être embauché avec une baisse de salaire par rapport à l’emploi initial, que cela affecte la réputation de la personne qui accepte d’être pris avec de telles conditions défavorables, et que l’embauche de fans est donc une manière de contourner ce problème infâme des gens qui aimeraient un salaire décent.

Un nouveau coup dur pour la réputation du studio qui doit également gérer la crise Christopher Barrett en parallèle. Pour rappel, il s’agit de l’ancien Game Director de Marathon, le prochain vaisseau-amiral de Bungie, licencié par le studio en début d’année après que huit employées aient dénoncé des pratiques inappropriées. Il est ainsi question de sous-entendus d’avancement de carrière et des jeux de type Action ou Vérité avec des employées junior tout en mettant en avant son pouvoir dans l’entreprise.

Or, Christopher a récemment annoncé son intention de poursuivre Bungie en justice pour ce licenciement et ces accusations. Une contre-attaque publique dont le studio se serait bien passé, d’autant qu’il remet en lumière l’environnement toxique de cette industrie envers les jeunes employées, que les accusations soient justes ou non.

Des confidences néanmoins terribles alors que ces dernières années ont vu s’enchaîner des licenciements massifs, tandis que des jeux au développement piloté par des managers incompétentes et indéboulonnables ont été des flops monumentaux dont les conséquences sont allées jusqu’à la fermeture de studios.