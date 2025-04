Call of Duty: Warzone – Permettre aux joueurs de faire une croix sur le cross-play, un luxe !

Alors que certains tentent encore désespérément de se faire une petite place sur le marché des jeux services ou des free-to-play, d’autres, de l’or entre les mains, se concentrent à parfaire leur expérience utilisateur et satisfaire leurs joueurs.

Depuis son lancement, Call of Duty: Warzone a misé sur le cross-play pour réunir joueurs PC et consoles dans des affrontements communs. Une fonctionnalité pensée pour unifier la communauté et réduire les temps d’attente en matchmaking, mais qui a suscité des débats. Les joueurs console se plaignaient logiquement d’un déséquilibre face aux utilisateurs PC, avantagés par le combo clavier/souris et la prolifération de logiciels de triche. Après des années de demandes insistantes, Activision répond à leurs attentes.

Dans une annonce bien accueillie par une partie de la communauté, Activision a confirmé l’arrivée d’une option permettant aux joueurs Xbox et PlayStation de désactiver le cross-play directement dans les paramètres du jeu.

Ce changement sera introduit avec la Saison 03 de Warzone, prévue ce mercredi 2 avril. Jusqu’ici, les utilisateurs Xbox devaient désactiver cette option via les paramètres système de la console, une manipulation affectant tous les jeux, tandis que sur PlayStation, l’option existait mais était sujette à des réactivations automatiques. Désormais, le paramètre sera accessible directement dans Warzone, offrant un contrôle supplémentaire aux joueurs.

Initialement, si le cross-play avait pour vocation d’unifier la communauté, il a rencontré certaines limites. Pour les joueurs console, plusieurs inconvénients sont apparus. La précision accrue du clavier et de la souris par rapport à la manette a souvent été source de frustration. La présence de tricheurs sur PC, utilisant des logiciels comme des aimbots ou wallhacks, a également pesé dans la balance. De plus, l’impossibilité de désactiver simplement le cross-play obligeait les joueurs console à affronter des adversaires PC, parfois mieux équipés.

Ces préoccupations ont largement été relayées sur les forums et réseaux sociaux, où certains joueurs affirmaient préférer attendre plus longtemps en matchmaking plutôt que de subir des parties déséquilibrées. « Le cross-play devrait être une option, pas une obligation », pouvait-on lire régulièrement.

Côté joueurs console, cette annonce est perçue comme une avancée. L’option leur offre un environnement de jeu plus équilibré, réduisant l’écart entre manette et clavier/souris. La compétition s’en trouvera modifiée, notamment pour ceux qui jouent en mode classé ou recherchent une expérience plus homogène.

Pour les joueurs PC, la décision suscite des avis variés. Certains craignent un allongement des temps d’attente en matchmaking, en particulier lors des heures creuses. D’autres comprennent le besoin d’adapter l’équilibre et reconnaissent que le PC, avec ses outils et performances, pouvait désavantager les joueurs console.

Avec cette mise à jour, Activision prend finalement en compte les retours des joueurs. Ce changement ne se limite pas à une simple option dans les paramètres, il reflète non seulement une adaptation aux attentes des différentes plateformes, mais aussi une certaine maturation du marché.

La case cross-play représente pourtant bien toujours l’élément pivot pour accéder à une présence pérenne mais la licence Call of Duty: Warzone, comme Apex Legends ou Fornite avant elle, détient une communauté suffisamment solide pour se permettre de proposer une telle option.

Les nouveaux prétendants devront donc prendre en compte, obligatoirement et très tôt dans leur cycle de lancement, une telle possibilité, rendant encore plus difficile la conquête d’une part de marché significative. Pour rivaliser avec des franchises aussi établies que Call of Duty, les nouveaux entrants devront non seulement proposer des mécaniques de jeu innovantes, mais aussi anticiper les attentes des joueurs en matière de connectivité et d’accessibilité. On a rarement vu théâtre des opérations aussi miné.