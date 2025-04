Après The Thing, Nightdive Studios souhaite proposer des remasters PS3 et X360

Bien connu sur le marché pour acheter les droits d’anciens jeux vidéo tombés dans l’oubli, Nightdive Studios a encore de belles ambitions. Depuis sa création en 2012 par Stephen Kick, le studio américain permet à de nombreux joueurs de pouvoir remettre la main sur des pépites malheureusement oubliées ou tout simplement indisponibles à l’achat. Tout part de la frustration de Kick de ne pouvoir jouer à System Shock de manière légale. Après de nombreux échanges, l’homme parvient à récupérer les droits du jeu pour ainsi le proposer à l’achat sur GOG. C’est de cette envie de remettre les mains sur le RPG culte de Ken Levine que Nightdive Studios est né (anciennement Night Dive Studios).

Au fur et à mesure des années, Nightdive Studios a pu proposer des portages de nombreuses gloires du jeu vidéo tels que Doom 64, Powerslave (Exhumed), Turok ou encore Quake. En utilisant leur moteur, le Kex Engine, le studio peut ainsi proposer de manière officielle et légale ces portages sur consoles récentes.

Dernièrement, Nightdive Studios a sorti un remaster de The Thing. Aujourd’hui, le studio a exprimé le souhait de pouvoir proposer des remasters de jeux sortis exclusivement sur PlayStation 3 et Xbox 360.

C’est lors d’un entretien avec VGC que Stephen Kick et Larry Kuperman, responsable et directeur du développement, ont partagé leur vision du travail à faire sur de potentiels remasters :

« Était-ce une exclusivité Xbox 360 ou y avait-il aussi une version PC ? Parce que cela change tout en matière de préservation. Avons-nous accès au code source ? Et si oui, quelle est sa qualité ? Qu’en est-il des assets ? Ce sont des facteurs essentiels à considérer. »

Les deux hommes restent lucides quant au travail à accomplir pour réussir à porter de tels jeux sur la génération de consoles actuelle. Toutefois, ils mentionnent que les nouvelles technologies sont plus que bénéfiques pour ces dinosaures du jeu vidéo. Le studio met en avant une qualité primordiale, et un avantage non négligeable que les équipes de développement possèdent : leur propre moteur graphique. Un moteur maison permet une meilleure appropriation des assets et surtout une réactivité plus grande lorsqu’un problème survient lors du développement. Durant l’entretien, les deux hommes prennent l’exemple de leur travail sur System Shock 2 :

« Dans le cas de System Shock 2 Remastered et d’autres jeux que nous avons examiné, le simple fait de les porter sur un matériel plus récent règle déjà certains problèmes, comme le taux de rafraîchissement, la résolution des textures, le streaming ou les temps de chargement. […] L’autre avantage, c’est que nous avons notre propre moteur, et c’est un point clé chez Nightdive. Grâce à ça, nous pouvons faire certaines choses que d’autres ne peuvent pas. Je parierais que si nous nous engageons sur cette voie, notre programmeur Sam trouvera une solution avec le KEX Engine. »

Résolument attentifs et conscients de la difficulté de l’exercice, les deux hommes ont également souligné la complexité de s’atteler à une telle tâche côté PlayStation 3, l’architecture de la console étant particulièrement retorse. Mais Kick et Kuperman semblent avoir pleinement confiance en leurs associés et en leur technologie pour relever le défi. Au cours de l’interview, les deux hommes ont notamment cité l’exemple de l’exclusivité PS3 Haze. Un FPS sorti en 2008 dans lequel nous incarnons un super soldat du futur boosté avec une substance nommée le nectar.

Les critiques de l’époque n’ont pas été tendres avec le FPS pointant du doigt des graphismes décevants, une IA à la rue et un gunplay peu satisfaisant. Avec cet exemple, Kick et Kuperman parlent de leur manière de procéder lorsqu’ils planchent sur un remaster mais aussi de leur souhait de travailler pour enfin lui offrir la visibilité qu’il mérite (d’après eux).

La priorité est de se rapprocher du développeur initial en lui demandant ce qu’il aurait souhaité faire en plus. Nightdive Studios semble vouloir proposer la meilleure expérience possible aux joueurs avec ce travail d’enquête et d’ajout à la mouture initiale. Que pourrions-nous espérer pour la suite ? Un retour de Dark Sector, Syndicate, Resistance ou encore The Darkness II ?